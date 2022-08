Κοινωνία

Εισβολή στο Εφετείο: εκατομμύρια ευρώ και ναρκωτικά βρέθηκαν στο αυτοκίνητο (εικόνες)

Πλούσια ευρήματα εντόπισαν οι αστυνομικοί, κατά την έρευνα του οχήματος, με το οποίο ο 34χρονος “μπούκαρε” στον χώρο στάθμευσης, φωνάζοντας πως μεταφέρει εκρηκτικά.

Ναρκωτικά, μετρητά πάνω από 1,5 εκατομμύρια ευρώ, ένα χρηματοκιβώτιο, όπλο και πυρομαχικά και ακόμη αρκετά «ενδιαφέροντα» ευρήματα εντόπισαν οι αστυνομικοί, στο όχημα με το οποίο 34χρονος εισέβαλε στον χώρο στάθμευσης του Εφετείου Αθηνών, το πρωί του Σαββάτου.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

«Συνελήφθη πρωινές ώρες της 13-8-2022, στην περιοχή των Αμπελοκήπων, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 33χρονος ημεδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Συγκεκριμένα ο κατηγορούμενος κινούμενος με αυτοκίνητο, εισήλθε εντός του κλειστού χώρου στάθμευσης του εφετείου Αθηνών και παρουσιάστηκε αυτοβούλως στον αστυνομικό φρουρό με σκοπό να παραδοθεί.

Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκίνητο και από έρευνα στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

1.513.555 ευρώ και 336 δολαρίων Η.Π.Α.,

και 336 δολαρίων Η.Π.Α., 275 γραμμ. κοκαΐνη,

495,5 γραμμ. κατεργασμένης και 0,7 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

37,9 γραμμ. κρυσταλλική μεθαμφεταμίνης,

131 δισκία ecstasy,

3 φαρμακευτικά δισκία,

αυτοκίνητο,

πιστόλι κρότου,

267 φυσίγγια κρότου,

χρηματοκιβώτιο,

4 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες,

4 κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών».

