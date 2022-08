Πολιτισμός

Σαλμάν Ρουσντί: ανακουφισμένη η οικογένεια με την πορεία της υγείας του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση της οικογένειας και το "ευχαριστώ" στους αστυνομικούς που προσπάθησαν να τον προστατέψουν.

Η οικογένεια του Σαλμάν Ρούσντι δήλωσε σήμερα ότι αισθάνεται "μεγάλη ανακούφιση" που ο Βρετανός συγγραφέας δεν χρειάζεται πια μηχανική υποστήριξη της αναπνοής και διαβεβαίωσε ότι η αίσθηση του χιούμορ του παραμένει "άθικτη" παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων του.

"Ο πατέρας μου παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο και λαμβάνει εντατική και συνεχή θεραπεία", δήλωσε ο γιος του, ο Ζαφάρ Ρούσντι, σε μήνυμά του στο Twitter που αναρτήθηκε εκ μέρους της οικογένειας.

"Είμαστε εξαιρετικά ανακουφισμένοι που χθες (Σάββατο) του έβγαλαν τον αναπνευστήρα και την παροχή οξυγόνου και που μπόρεσε να πει δυο λόγια", πρόσθεσε.

"Παρότι τα τραύματά του είναι σοβαρά και μπορούν να αλλάξουν τη ζωή του, η συνήθης του ζωηρή και προκλητική αίσθηση του χιούμορ παραμένει άθικτη", συνέχισε ο Ζαφάρ Ρούσντι, ο οποίος διευθύνει ένα γραφείο δημοσίων σχέσεων με έδρα το Λονδίνο.

Ο υιός Ρούσντι ευχαρίστησε τους ανθρώπους που πήγαν να προστατέψουν τον συγγραφέα των "Σατανικών Στίχων" κατά τη διάρκεια της επίθεσης την Παρασκευή στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης, καθώς και τους αστυνομικούς και το νοσηλευτικό προσωπικό που του πρόσφεραν τη βοήθειά τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Κοζάνη: 46χρονος πέθανε σε πανηγύρι

Λήμνος: Ανεμοστρόβιλος στο αεροδρόμιο! (εικόνες)

Πάτρα - Αρπαγή ανήλικης: Συλλήψεις πατέρα, μητέρας και γιού