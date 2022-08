Οικονομία

Γερμανία - ηλεκτρικό ρεύμα: “Χαράτσι” 2,419 σεντς ανά κιλοβατώρα

Βαθιά το χέρι στην τσέπη, θα κληθούν να βάλουν οι καταναλωτές στη Γερμανία για να καλύψουν το 90% του επιπλέον κόστους που καλούνται να πληρώσουν οι πάροχοι για φυσικό αέριο.

Αυξημένη κατά 2,419 σεντς θα είναι η κιλοβατώρα από την 1η Οκτωβρίου για οικιακούς και επαγγελματικούς πελάτες, λόγω της λεγόμενης «εισφοράς φυσικού αερίου», ανακοίνωσε σήμερα το γερμανικό υπουργείο Οικονομίας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της εφημερίδας BILD, η εισφορά θα μπορούσε να σημαίνει επιπλέον επιβάρυνση περίπου 480 ευρώ ετησίως (χωρίς ΦΠΑ) για ένα νοικοκυριό τεσσάρων ατόμων.

Η Handelsblatt σημειώνει ότι οι αυξήσεις δεν θα γίνουν άμεσα αισθητές από τους καταναλωτές, «αλλά είναι σαφές ότι οι τιμές θα αυξηθούν τρομερά ως αποτέλεσμα της εισφοράς», η οποία έχει ως στόχο την κάλυψη του 90% του επιπλέον κόστους που καλούνται να πληρώσουν οι πάροχοι για την προμήθεια φυσικού αερίου.

Μέχρι τώρα, οι εταιρίες δεν είχαν το δικαίωμα μετακύλισης αυτού του κόστους στους πελάτες τους.

