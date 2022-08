Κόσμος

Σαγκάη - κορονοϊός: χαμός σε αλυσίδα καταστημάτων λόγω lockdown (βίντεο)

Εικόνες χάους κάνουν τον γύρο του διαδικτύου από τη Σαγκάη, καθώς οι αρχές ανακοίνωσαν νέο lockdown.

Το απόλυτο χάος επικράτησε το Σάββατο σε κατάστημα γνωστής αλυσίδας στη Σαγκάη λόγω νέου lockdown.

Μόλις οι υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν πως η περιοχή θα μπει και πάλι σε καραντίνα οι κάτοικοι, πανικοβλημένοι έσπειραν τον πανικό.

Από τη φρενίτιδα αυτή, δε γλίτωσε και το εν λόγω κατάστημα, καθώς οι εικόνες δείχνουν ότι πολλοί από τους πελάτες, μετά την ανακοίνωση τρέχουν προς τις εξόδους φωνάζοντας και σπρώχνοντας ο ένας τον άλλον, σε μια προσπάθεια να προλάβουν βγουν από το κτίριο πριν κλείσουν οι πόρτες.

Ύστερα από δύο μήνες απόγνωσης και μεγάλης οικονομικής ζημιάς, το δρακόντειο lockdown στη Σανγκάη έλαβε τέλοςστις αρχές Ιουνίου, σκορπώντας ανακούφιση στους κατοίκους της περιοχής, Από ότι φαίνεται, η περίοδος "χάριτος" δεν κράτησε πολύ αφού η περιοχή θα τεθεί εκ νέου σε lockdown. Υπενθυμίζεται πως εικόνες από το σκληρό lockdown στην περιοχή είχαν κάνει τον γύρο του κόσμου.

