Κολύμβηση – Χρήστου: Πρωταθλητής Ευρώπης στα 50μ. ύπτιο

Σε ένα συγκλονιστικό τελικό, ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε στην τελευταία…. χεριά το χρυσό μετάλλιο.

Ο Απόστολος Χρήστου είναι ο τρίτος Έλληνας κολυμβητής που αναδεικνύεται πρωταθλητής Ευρώπης.

Σε έναν συγκλονιστικό τελικό στα 50μ. ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης, ο αθλητής του Ολυμπιακού νίκησε κυριολεκτικά στην τελευταία χεριά τον μεγάλο του αντίπαλο, τον Ιταλό Τόμας Τσέκον.

Ο χρόνος που σημείωσε (24,36) αποτελεί μάλιστα και πανελλήνιο ρεκόρ.

