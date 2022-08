Αθλητικά

Πέθανε ο Γιώργος Δημητρόπουλος

Θλίψη στο ελληνικό μπάσκετ προκάλεσε η απώλεια του Γιώργου Δημητρόπουλου.

Σε πένθος βυθίστηκε το ελληνικό μπάσκετ, με την απώλεια του ατζέντη Γιώργου Δημητρόπουλου.

Ο διάσημος ατζέντης Γιώργος Δημητρόπουλος έχασε τη μάχη με τον καρκίνο σε ηλικία 50 ετών την Τρίτη(16/8).

Ο Γιώργος Δημητρόπουλος ήταν ο άνθρωπος που μαζί με τον συνεργάτη του Γιώργο Πάνου οδήγησαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο από την Α2 ανδρών στο ΝΒΑ το καλοκαίρι του 2013.

Ήταν ο ιδρυτής της Octagon Europe, μίας από τις μεγαλύτερες στην εκπροσώπηση παικτών στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και υπήρξε μάνατζερ μεγάλλων Ελλήνων παικτών, όπως ο Θοδωρής Παπαλουκάς, ο Νίκος Ζήσης και ο Γιώργος Πρίντεζης.

