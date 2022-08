Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Πάργα

Πού εντοπίζεται το επίκεντρο. Ποιο το μέγεθος της σεισμικής δόνησης.

Σεισμός μεγέθους 4 Ρίχτερ, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, καταγράφηκε στις 19:34, στην Πάργα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο σεισμός έγινε αισθητός και στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται σε απόσταση 17 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά του κέντρου της Πάργας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού καταγράφηκε στα 10 χιλιόμετρα.

