Επίθεση με οξύ στη Μεσσήνη: “Δεν ήθελα να τη σκοτώσω, μόνο να την εκφοβίσω” (βίντεο)

Τι ανέφερε για τους ισχυρισμούς του 50χρονου δράστη ο συνήγορός του. Τι υποστήριξε στην απολογία του.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε το απόγευμα της Τρίτης ο 50χρονος, που τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης επιτέθηκε με καυστικό υγρό εναντίον της πρώην συζύγου του έξω από το καθαριστήριο, που εργαζόταν η άτυχη γυναίκα στην Ανάληψη του Δήμου Μεσσήνης.

Ο 50χρονος απολογήθηκε το πρωί της Τρίτης, ενώπιον των εισαγγελικών αρχών Καλαμάτας, μετά από δύο προθεσμίες που είχε ζητήσει και λάβει όπως προβλέπει ο νόμος.

Ο δικηγόρος του δράστη μίλησε στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί" και ανέφερε μεταξύ άλλων πως "ο πελάτης μου δεν αποδέχεται τοον ισχυρισμό της 49χρονης και υποστηρίζει πως ήθελε μόνο να την εκφοβίσει και πάνω σε καβγά και πάλη έφυγε το υγρό από το μπουκάλι και έπεσε πάνω της", ενώ τόνισε πως ο πελάτης του βρίσκεται σε κακή ψυχολογική κατάσταση.

"Την Πέμπτη θα μεταφερθεί στις φυλακές Ναυπλίου ο 50χρονος" δήλωσε ο δικηγόρος του.

Η 49χρονη που δέχτηκε την επίθεση με το καυστικό υγρό, συνεχίζει να νοσηλεύεται για 6η ημέρα στην οφθαλμολογική κλινική, στο γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας.



Σύμφωνα και με τον δικηγόρο της, υπάρχει μια μικρή βελτίωση στο δεξί μάτι, αλλά δεν έχει ξεπεράσει ακόμα τον κίνδυνο για την όραση της.

