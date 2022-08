Κοινωνία

Κορυδαλλός: αστυνομικοί έσωσαν τραυματισμένο άνδρα (βίντεο)

Αφού του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, βοήθησαν στην άμεση μεταφορά του στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

Αστυνομικοί, έσωσαν τη ζωή άνδρα στον Κορυδαλλό, ο οποίος είχε πέσει στον δρόμο τραυματισμένος.

Πιο συγκεκριμένα, την 14/08/2022 και 19:15 ώρα, περιπολικό που έκανε διέλευση από την περιοχή της Αγίας Μαρίνας στον Κορυδαλλό, ενημερώθηκε από διερχόμενο ότι ένα άτομο έπεσε και χτύπησε στο οδόστρωμα.

Οι αστυνομικοί με το περιπολικό, μετέβησαν άμεσα στο σημείο και είδαν έναν άνδρα πεσμένο στο έδαφος με τραύμα στο κεφάλι

Άμεσα ξεκίνησαν να του παρέχουν τις πρώτες βοήθειες, μέχρι να έρθει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και με τη συνδρομή του περιπολικού να μεταφέρει τον άνδρα εσπευσμένα στο Τζάνειο νοσοκομείο.

