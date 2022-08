Κοινωνία

Κύθηρα: “απόβαση” παράτυπων μεταναστών με δύο σκάφη (εικόνες)

Το πρώτο προσάραξε σε βραχώδη ακτή. Στους δρόμους του νησιού εντόπισαν οι Αρχές αρκετούς από αυτούς και τους συνέλαβαν. Δύο Ρώσοι επέβαιναν, μεταξύ άλλων, στο δεύτερο σκάφος!

Δύο ιστιοφόρα με συνολικά 170 μετανάστες εντοπίστηκαν, σήμερα, στα Κύθηρα.

Το πρώτο σκάφος με 97 μετανάστες προσάραξε τα ξημερώματα σε βραχώδη ακτή στον Πίσω Γυαλό Καψαλίου. Κάποιοι από αυτούς εντοπίστηκαν από την Αστυνομία σε δρόμο των Κυθήρων και συνελήφθησαν από το Λιμενικό.

Μεταξύ των μεταναστών του πρώτου σκάφους είναι 93 Αφγανοί υπήκοοι, ένας υπήκοος Πακιστάν και τρείς υπήκοοι Τουρκίας. Συνολικά από τους μετανάστες 15 είναι γυναίκες και 82 άνδρες.

Το δεύτερο σκάφος εντοπίστηκε το μεσημέρι στο μόλο του Καψαλίου στα Κύθηρα.

Σε αυτό επέβαιναν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες εβδομήντα τρία άτομα, μεταξύ των οποίων δύο Ρώσοι και οι περισσότεροι υπήκοοι Ιράκ και Ιράν.

Ολοι οι μετανάστες έχουν συγκεντρωθεί σε συγκεκριμένο χώρο στα νησί προκειμένου να γίνει η επίσημη καταμέτρησή και καταγραφή τους.

