Ισπανία: κοπάδια αγριογούρουνων τρομοκρατούν τη Βαρκελώνη

Πρόστιμα σε όσους κατοίκους, ταΐζουν τους αγριόχοιρους στην πόλη.

Μεγάλα κοπάδια αγριόχοιρων αποτελούν πλέον συνηθισμένο θέματα σε ορισμένες ισπανικές πόλεις και οι αρχές προειδοποιούν ότι δεν έχουν άλλη επιλογή παρά μόνο να τα θανατώσουν καθώς συνιστούν απειλή για τους ανθρώπους αφού έχουν συνηθίσει τόσο πολύ να βρίσκουν την τροφή τους στους κάδους των απορριμμάτων που είναι αδύνατον να επιστρέψουν στη φύση.

Τα αγριογούρουνα, που ελκύονται από τους κάδους των σκουπιδιών αλλά και τους ανθρώπους που τα ταΐζουν, τριγυρίζουν σε πάρκα και δρόμους στα προάστια. Συχνά προκαλούν τροχαία ατυχήματα και δεν διστάζουν να παρενοχλούν ανθρώπους που κρατούν τσάντες με ψώνια.

Πρόσφατα, ένα κορίτσι μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με τραύματα, όταν δέχτηκε επίθεση από ένα αγριογούρουνο στο θέρετρο Καντάκες, στα βορειοανατολικά της Βαρκελώνης. Μόνο πέρυσι στη Βαρκελώνη αναφέρθηκαν 1.200 συμβάντα με αγριογούρουνα. Ακόμη και η Κολομβιανή ποπ σταρ Σακίρα είπε ότι τα ζώα επιτέθηκαν στην ίδια και τον γιο της ενώ έκαναν περίπατο σε ένα πάρκο.

«Σε κανέναν κτηνίατρο δεν αρέσει να σκοτώνει ζώα», είπε ο Κάρλες Κονεχέρο, ο κτηνίατρος που έχει αναλάβει το πρόγραμμα για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στη Βαρκελώνη. «Αλλά πρέπει να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε ελεύθερα στη φύση, επειδή έχουν χάσει πλέον τα ένστικτά τους», εξήγησε.

Αργότερα την ίδια νύχτα η ομάδα του Κονεχέρο έπιασε με δίχτυα μια οικογένεια αγριογούρουνων. Νάρκωσαν τα ζώα και κατόπιν τους έκαναν ευθανασία. «Αυτό είναι η χειρότερη στιγμή της δουλειάς», είπε ο κτηνίατρος ενώ στοίβαζε τα νεκρά ζώα σε ένα βανάκι.

Αν και το πρόβλημα αυτό δεν είναι πρόσφατο στην Ισπανία, επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19, καθώς τα άγρια ζώα τολμούσαν να κατεβαίνουν σε κατοικημένες περιοχές, οι οποίες είχαν ερημώσει λόγω των λοκντάουν.

Εκτός από τη θανάτωση των ζώων, η Βαρκελώνη σκοπεύει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα επιβάλλοντας πρόστιμα στους κατοίκους που ταΐζουν τα αγριογούρουνα και φροντίζοντας να φυλάσσονται οι κάδοι απορριμμάτων.

Οι κάτοικοι συμφωνούν ότι πρέπει να σταματήσει η «κακή συνήθεια» ορισμένων να ταΐζουν τους αγριόχοιρους. «Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι πλέον άγρια ζώα, τριγυρίζουν σαν τις γάτες», είπε ο 40χρονος Άλεξ.

Το Ινστιτούτο Θηραμάτων της Ισπανίας εκτιμά ότι ο πληθυσμός των αγριογούρουνων θα ξεπεράσει τα δύο εκατομμύρια το επόμενο έτος.

