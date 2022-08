Κόσμος

Αλγερία: Δεκάδες νεκροί από δασικές πυρκαγιές

Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από τις δασικές πυρκαγιές στη βόρεια Αλγερία, ανακοίνωσε απόψε ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας Καμέλ Μπελτζούντ.

«26 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο: δύο στη Σετίφ και 24 στο Ελ Ταρφ», κοντά στα σύνορα με την Τυνησία, είπε ο υπουργός Εσωτερικών στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της αλγερινής τηλεόρασης.

Στο Σουκ Αχράς οι κάτοικοι έτρεχαν να φύγουν για να γλιτώσουν. Τέσσερις άνθρωποι υπέστησαν εγκαύματα και άλλοι 41 νοσηλεύονται με αναπνευστικά προβλήματα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, συνολικά 350 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την περιοχή.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, με τη βοήθεια ελικοπτέρων, δίνουν μάχη με 39 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα.

Κάθε χρόνο ξεσπούν δασικές πυρκαγιές στη βόρεια Αλγερία, όμως το φαινόμενο αυτό επιδεινώνεται την τελευταία περίοδο, λόγω και της κλιματικής αλλαγής. Το καλοκαίρι του 2021 τουλάχιστον 90 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 1 εκατ. στρέμματα έγιναν στάχτη.

