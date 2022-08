Κοινωνία

Ξάνθη: Φωτιά και εκρήξεις σε πολυκατοικία (εικόνες)

Άμεσα κινητοποιήθηκαν η Πυροσβεστική και η Αστυνομία.

Μεγάλη πυρκαγιά και ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στην ταράτσα οικοδομής που βρίσκεται κοντά στο πάρκο της Μεξικάνας, στην Ξάνθη.

Οι φωτιές έγιναν άμεσα ορατές ενώ στο σημείο κλήθηκε και έσπευσε ισχυρή πυροσβεστική δύναμη για την κατάσβεση της. Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής η επέμβαση της Πυροσβεστικής Ξάνθης ήταν αστραπιαία, σε λιγότερο από 2 λεπτά, κάτι που απέτρεψε τα χειρότερα.

Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση και από πλευράς της Αστυνομίας, μιας και ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις οι οποίες προκάλεσαν έντονη ανησυχία στους περιοίκους. Η Αστυνομία απαγόρευσε την κυκλοφορία στο σημείο.

Από τις πρώτες πληροφορίες φαίνεται πως υπήρξε κάποια έκρηξη η οποία προκάλεσε την πυρκαγιά (πιθανόν σε ηλιακό θερμοσίφωνα) ωστόσο δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα ως προς τα αίτια της φωτιάς και αναμένεται επίσημη ενημέρωση.

