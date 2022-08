Κοινωνία

Εμπρησμός στην Θάσο - Κατηγορούμενος: “Έγω έβαλα τη φωτιά για να γελάω” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενοχλημένος από την παρουσία τηλεοτικών συνεργείων έξω απο τα δικαστήρια, εμφανίστηκε ο άνδρας που έχει συλληφθεί για την μεγάλη φωτιά στο νησί.

Η Θάσος περιμένει να μάθει αν ο άνθρωπος που έχει συλληφθεί είναι εκείνος που προκάλεσε τη μεγάλη φωτιά.

Το πρωί οδηγήθηκε με χειροπέδες στο Δικαστικό Μέγαρο της Καβάλας, προκειμένου να απολογηθεί.

Η φωτιά ξέσπασε στις 10 Αυγούστου στην περιοχή Σκάλα Ποταμιάς της Θάσου και έκαψε μεγάλη ορεινή δασική έκταση.

Ο 65χρονος ήταν ύποπτος για εμπρησμό, προσήχθη και τελικά συνελήφθη.

Λίγο πριν τις 10:00 το πρωί της Παρασκευής μεταφέρθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Καβάλας.

Ο ύποπτος για τον εμπρησμό στην Θάσο, ενοχλημένος απο την παρουσία τηλεοπτικών συνεργείων, σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων απάντησε.

Δημοσιογράφος: Εσείς την βάλατε την φωτιά;

Κατηγορούμενος: Την έβαλα για να γελάω, φύγε από εδώ (απευθυνόμενος στον δημοσιογράφο)

Δημοσιογράφος: Θα ομολογήσετε;

Κατηγορούμενος: Θα ομολογήσω αυτόν που σκότωσα ή μάλλον θα σκοτώσω.

Δείτε το βίντεο του Center TV…

Σημειώνεται ότι χθες (16.8.2022) ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Καβάλας άσκησε στον κατηγορούμενο ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και του απήγγειλε την κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση.