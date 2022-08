Αθλητικά

Ατρόμητος – ΟΦΗ: Ανατροπή με σούπερ Κλωναρίδη για τους γηπεδούχους

Ένα ματς με ελάχιστες φάσεις μέχρι το 30’ πήρε…. φωτιά στη συνέχεια, με τους Περιστεριώτες να χαμογελάνε στην πρώτη τους εντός έδρας αναμέτρηση.

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Βίκτωρα Κλωναρίδη, ο Ατρόμητος νίκησε 3-1 τον ΟΦΗ στο Περιστέρι, στην πρεμιέρα της Super League. O έμπειρος επιθετικός έβγαλε και τις τρεις ασίστ στα γκολ που σημείωσαν οι Τζαβίδας (39΄), Μουνίθ (45+3΄), Κιάρτανσον (73΄), με τα οποία ανατράπηκε το προβάδισμα που είχε δώσει ο Νέιρα στους φιλοξενούμενους στο 34΄.

Με τα περισσότερα μεταγραφικά αποκτήματα τους στην αρχική ενδεκάδα, ήταν φυσιολογικό οι δύο ομάδες να χρειαστούν ένα διάστημα προσαρμογής. Πράγματι στο πρώτο ημίωρο της αναμέτρησης δεν υπήρξαν επικίνδυνες φάσεις, όμως στη συνέχεια τα πράγματα άλλαξαν. Στο 34΄ οι φιλοξενούμενοι πήραν το προβάδισμα με το Νέιρα να ελίσσεται ωραία στην περιοχή και να νικάει στην κλειστή γωνία τον Γιαννιώτα. Η απάντηση του Ατρόμητου δεν άργησε να έρθει στο 39΄ με σέντρα του Κλωναρίδη, εντυπωσιακό άλμα και κεφαλιά από το νεαρό Τζαβίδα. Πριν ακόμα κλείσει τα 19 (έχει γεννηθεί τον Οκτώβριο του 2003) ο Τζαβίδας πέτυχε το πρώτο γκολ της επαγγελματικής του καριέρας. Πριν εκπνεύσει το ημίχρονο, οι Περιτεριώτες είχαν ανατρέψει την κατάσταση. Στο 3ο λεπτο των καθυστερήσεων ο Κλωναρίδης με έξοχη διαγώνια πάσα «τρύπησε» την άμυνα του ΟΦΗ και ο Μουνίθ έγραψε από κοντά το 2-1.

Στο 50΄ ο Ατρόμητος έχασε μεγάλη ευκαιρία να «κλειδώσει» το ματς. Ο Τζαβίδας κέρδισε πέναλτι, την εκτέλεση ανέλαβε ο Μουνίθ όμως έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι του Στέφενς. Ωστόσο, τα κατάφερε στο 73΄ χάρη σε ακόμα μία ενέργεια του Βίκτωρα Κλωναρίδη που έκανε την κούρσα από δεξιά και έδωσε «έτοιμο γκολ» στον Κιάρτανσον. Ο Ισλανδός δεν είχε πρόβλημα να «σπρώξει» τη μπάλα στα δίχτυα και να συνδυάσει με γκολ το ντεμπούτο του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μια δίκαιη νίκη για την ομάδα του Κρις Κόουλμαν που ξεκίνησε «με το δεξί» τη σεζόν.

Διαιτητής: Διαμαντόπουλος (Αρκδίας)

Κίτρινες: Γιαννούλης, Μουνίθ, Έρλνγκμαρκ - Ντικό, Μπαλογιάννης, Βούρος

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρίς Κόουλμαν): Γιαννιώτας, Κιβρακίδης, Σουάρεθ, Χατζηισαϊας, Ντε Μποκ, Γκονζάλες, Κουέν, Μουνίθ (66΄ Έρλινγκμαρκ), Ρομπάιγ (79΄ Τζοβάρας), Κλωναρίδης (78΄ Ροτάριου), Τζαβίδας (58΄ Κιάρτανσον)

ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Στέφενς, Λάρσον, Γιοχού (57΄ Βούρος), Γιαννούλης, Μπαλογιάννης, Ντιουσέ, Μεγιάδο (70΄ Στάικος), Μπουζούκης (57΄ Μαρινάκης), Νέιρα, Τοράλ, Ντίκο (81΄ Θεοδοσουλάκης).

Στις κερκίδες του γηπέδου του Περιστερίου βρέθηκε ο ομοσπονδιακός προπονητής Γκουστάβο Πογέτ και ο νέος επικεφαλης της ΚΕΔ, Στιβ Μπένετ

