Παναθηναϊκός – Ιωνικός: Δυσκολεύτηκε αλλά νίκησε το “τριφύλλι”

Οι «πράσινοι» δεν έπιασαν σπουδαία απόδοση, αλλά πήραν τους 3 βαθμούς κόντρα στον αξιόμαχο Ιωνικό.

Με το... δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο νέο πρωτάθλημα της Super League ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας δύσκολα του Ιωνικού με 1-0 στο κατάμεστο «Απόστολος Νικολαΐδης» στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής. Νίκη ουσίας, για τους «πράσινους» που χωρίς να εντυπωσιάσουν πήραν το «τρίποντο» χάρις στο εύστοχο πέναλτι του Αϊτόρ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε δυνατά τον αγώνα με σκοπό να εκμεταλλευτεί τον ενθουσιασμό της εξέδρας, αλλά και τη δυναμική της έδρας του και μόλις στο 8’ έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία του. Από μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, ο Παλάσιος «έσπασε» την μπάλα στον Σπόραρ, ο οποίος πλάσαρε ελάχιστα άουτ.

Μετά το πρώτο τέταρτο ο Ιωνικός προσπάθησε να βρει τις δικές του «στιγμές» στον αγώνα και στο 22’ έφτασε πολύ κοντά στο γκολ όταν ο Μάντζης έφυγε σε τετ-α-τετ με τον Μπρινιόλι, αλλά ο Ιταλός γκολκίπερ τον «νίκησε» στο πλασέ του.

Στο 32’ από εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Αϊτόρ, ο Κουρμπέλης έπιασε κεφαλιά-ψαράκι η οποία πέρασε ελάχιστα άουτ, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα ο Μάγκνουσον αποχώρησε ως αλλαγή λόγω τραυματισμού τον οποίο αποκόμισε από το 18ο λεπτό.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου, ο Σπόραρ έκανε εντυπωσιακή ατομική ενέργεια έπειτα από πάσα του Αϊτόρ, προσπέρασε τον Μύγα κι ανατράπηκε καθαρά από τον Χουτεσιώτη. Ο διαιτητής Σιδηρόπουλος έδειξε την εσχάτη των ποινών και ο Αϊτόρ στο 45’+3 ευστόχησε από τα έντεκα μέτρα, κάνοντας το 1-0 για τους «πράσινους».

Το γκολ του Ισπανού εξτρέμ «απελευθέρωσε» αρκετά τους παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς που μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο πολύ πιο συγκεντρωμένα. Μόλις στο 47’ ο Χουτεσιώτης έκανε εξαιρετική επέμβαση στη γωνία του στο φαλτσαριστό σουτ του Τσέριν (έπειτα από ασίστ του Παλάσιος), ενώ στο 59’ από ασίστ του Τσέριν, ο Σπόραρ πλάσαρε λίγο άουτ από το δεξί δοκάρι του Ιωνικού.

Στο 88’ από κόρνερ του Τσέριν, η μπάλα έφτασε πλάγια δεξιά στον Παλάσιος, ο οποίος σούταρε μεμιάς με την μπάλα να περνάει πάνω από τα δοκάρια στην τελευταία καλή στιγμή του αγώνα.

Διαιτητής: Τάσος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Κίτρινες: Σάρλια – Μεντόσα, Χουτεσιώτης, Άοσμαν.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώτσιρας, Σάρλια, Μάγκνουσον (32’ λ.τρ. Πούγγουρας), Χουάνκαρ, Ρούμπεν, Κουρμπέλης (84 Αλεξανδρόπουλος), Τσέριν, Παλάσιος, Αϊτόρ (77’ Βέρμπιτς), Σπόραρ (83’ Ιωαννίδης).

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Χουτεσιώτης, Τσιγκρίνσκι, Ρομαό, Αντούνες, Μύγας, Μασάς (87’ Κοκκίνης), Άοσμαν, Μεντόσα (60’ Μίλο), Βαλεριάνος, Ν. Ιωαννίδης (60’ Οφόσου), Μάντζης (87’ λ.τρ. Μάντζης).

