Αθλητικά

Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου: ο τίτλος στο Βανκούβερ και η άνοδος στην κατάταξη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου κατέκτησε τον πρώτο WTA τίτλο της καριέρας της, κερδίζοντας τον τελικό του τουρνουά του Βανκούβερ και μπήκε για πρώτη φορά στο Top150.

Ιστορικές στιγμές για την Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου που στο Βανκούβερ κατέκτησε τον πρώτο WTA τίτλο της καριέρας της!

Η Ελληνίδα τενίστρια, που άρχισε την προσπάθειά της από τα προκριματικά του 125αριου τουρνουά στο Βανκούβερ, έφτασε ως τον τελικό όπου αντιμετώπισε την Ιταλίδα Λούσια Μπρονζέτι, Νο66 στον κόσμο και την κέρδισε με 2-0 σετ (6-2, 6-4)!

Η τεράστια επιτυχία της Βαλεντίνης Γραμματικοπούλου, την βάζει αυτόματα για πρώτη φορά μέσα στο Top150 καθώς, μετά από άνοδο 96 θέσεων, βρίσκεται πλέον στο Νο143 του κόσμου

Στο παιχνίδι, η Βαλεντίνη δεν… τρόμαξε από την αντίπαλο που είχε απέναντί της στον τελικό και έπαιξε χωρίς άγχος. Ήταν εκπληκτική στο πρώτο σετ, κάνοντας δύο break και σερβίροντας με ποσοστό επιτυχίας 83% στο πρώτο σερβίς (κέρδισε το 67% των πόντων αυτών), έφτασε άνετα στην επικράτηση στο πρώτο σετ!

Στο δεύτερο μετά το 1-1, η Ιταλίδα ανέβασε την απόδοσή της και βρέθηκε με τρία break point, για να σπάσει το σερβίς της Γραμματικοπούλου και να πάρει προβάδισμα στο δικό της σερβίς.

Η απάντηση ήταν άμεση όμως και ισοφάρισε σε 2-2, για να πάρει στη συνέχεια και προβάδισμα με 3-2. Στα επόμενα γκέιμ δεν άλλαξε κάτι και η Βαλεντίνη προηγήθηκε 5-4, με την Μπρονζέτι να σερβίρει για να μείνει στο ματς.

Εκεί η Ελληνίδα τενίστρια έκανε το μπρέικ και έφτασε σε έναν ιστορικό θρίαμβο για την ίδια και για το ελληνικό τένις.

Our women's Champion. Valentini Grammatikopoulou. From qualifiers to her first wta125 title her at the @Odlum_Brown #vanopen Congratulations ?? #WTA #wtatennis #wta125 #wtachampion pic.twitter.com/J1KyMX4Y5i

— Odlum Brown VanOpen (@vanopentennis) August 21, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Ελαφονήσι: Μετά τις ξαπλώστρες… και τζιπ με τρέιλερ στην προστατευόμενη παραλία (βίντεο)

Ελίνα Τζένγκο στον ΑΝΤ1: Νιώθω όμορφα που είμαι από την Αλβανία, αλλά είμαι και Ελληνίδα (βίντεο)

Γεωργιάδης: ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε προπαγάνδα κατά της Ελλάδας (βίντεο)