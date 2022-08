Κοινωνία

Φαλακρό - Δικηγόρος Ορειβατικού στον ΑΝΤ1: με τα ακραία φαινόμενα ο αγώνας διακόπηκε (βίντεο)

Όλα όσα είπε στον ΑΝΤ1 για τη διοργάνωση, ο δικηγόρος του ορειβατικού συλλόγου, μετά το τραγικό δυστύχημα στο όρος Φαλακρό.

O Μιχάλης Τάσσου, δικηγόρος Ορειβατικού Συλλόγου, Μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 για το τραγικό δυστύχημα που έγινε στο Φαλακρό με τον έναν νεκρό ορειβάτη και τον ένα τραυματία σε αγώνα δρόμου.

Ο δικηγόρος, αρχικά εξέφρασε τα συλλυπητίρια εκ μέρους του συλλόγου για τον χαμό του συναθλητή τους και στη συνέχεια τόνισε πως "εκτός από το είχαν ληφθεί όλες οι απαραίτητες άδειες για τη διεξαγωγή τυ αγώνα, όπου περιλαμβανόταν μέσα και ο έλεγχος για την καταλληλότητα του χώρου, είχαν ληφθεί και μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια του αγώνα."

Σχετικά με τη διακοπή του αγώνα ανέφερε: "Δεν υπήρξε κάποια επίσημη ενημέρωση προς τη διοργάνωση, ότι επίκεινται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, που να δικαιολογούν τη διακοπή ενός αθλητικού γεγονότος. Σε κάθε περίπτωση, όταν εκδηλώθηκε αυτό το ακραίο, βίαιο και απότομο φαινόμενο, η διοργανώτρια αρχή, διέκοψε τον αγώνα. Όμως πρέπει να αντιληφθείτε ότι η διακοπή ενός αγώνα σε έναν ορεινό όγκο βουνού, δεν είναι όπως η διακοπή αγώνα σε ένα γήπεδο, όπου άμεσα μπαίνουν μέσα στα αποδυτήρια οι παίκτες. Όσοι αθλητές βρίσκονταν σε σημεία ελέγχου, μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία, όμως όσοι ήταν σε πλαγιά που δεν υπήρχε επικοινωνία, δυστυχώς έμειναν έξω."

Τέλος ο δικηγόρος αναφέρθηκε στο ποια θα είναι τα επόμενα βήματα του ορειβατικού συλλόγου που εκπροσωπεί.

