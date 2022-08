Οικονομία

Βρετανία – Citi: Ο πληθωρισμός θα φτάσει στο 18% στις αρχές του 2023

Αν επαληθευτούν οι προβλέψεις της αμερικανικής τράπεζας, η Βρετανία θα δει πληθωρισμό πάνω από 18% σχεδόν μετά από μισό αιώνα.

Ο πληθωρισμός τιμών καταναλωτή στη Βρετανία αναμένεται να φθάσει το 18% --εννιά φορές πάνω από τον στόχο της Τράπεζας της Αγγλίας-- στις αρχές του 2023, ανέφερε σήμερα ένας οικονομολόγος της αμερικανικής τράπεζας Citi, αυξάνοντας για άλλη μια φορά την πρόβλεψή του υπό το φως της πιο πρόσφατης εκτόξευσης των τιμών της ενέργειας.

"Το θέμα είναι τώρα ποια πολιτική μπορεί να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις τόσο στον πληθωρισμό όσο και στην πραγματική οικονομία", αναφέρει ο Μπέντζαμιν Ναμπάρο σε ένα σημείωμα προς πελάτες της τράπεζας. Η πληθωρισμός τιμών καταναλωτή ήταν για τελευταία φορά πάνω από το 18% το 1976.

Καθώς ο πληθωρισμός αναμένεται τώρα να είναι σημαντικά υψηλότερος από την πρόβλεψη για 13% της Τράπεζας της Αγγλίας τον Αύγουστο, η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής είναι πιθανό να καταλήξει στο συμπέρασμα πως οι κίνδυνοι ενός πιο επίμονου πληθωρισμού έχουν ενταθεί, αναφέρει στο σημείωμα. "Αυτό σημαίνει επιτόκια σε περιοριστικό έδαφος και γρήγορα", είπε ο Ναμπάρο.

Η Τράπεζα της Αγγλίας ανακοίνωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα μια σπάνια αύξηση μισής ποσοστιαίας μονάδας στα επιτόκιά της και οι επενδυτές αναμένουν μία ακόμη μεγάλη κίνηση όταν η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής κάνει την επόμενη προγραμματισμένη ανακοίνωσή της στις 15 Σεπτεμβρίου.

Ο Ναμπάρι είπε πως περιμένει πως ο δείκτης τιμών λιανικής πώλησης στη Βρετανία --που χρησιμοποιείται για να ορίσει την επιστροφή σε ομόλογα που συνδέονται με τον πληθωρισμό-- θα κορυφωθεί πάνω από το 20%.

