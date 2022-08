Οικονομία

Ρεύμα: Οι επιδοτήσεις για τον Σεπτέμβριο και το ράλι της χονδρικής τιμής

Πόση αναμένεται να ειναι η επιδότηση για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τον Σεπτέμβριο. Στα ύψη σκαρφάλωσαν οι τιμές χονδρικής.

Το ύψος των επιδοτήσεων στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τον επόμενο μήνα (Σεπτέμβριο) πρόκειται να ανακοινώσει σήμερα Τρίτη (23 Αυγούστου) στις 9:30 το πρωί, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας.

Η επιδότηση ανά μεγαβατώρα (όπως και το συνολικό ύψος της ενίσχυσης) αναμένεται να είναι σημαντικά αυξημένη σε σχέση με τον Αύγουστο, προκειμένου να αντισταθμιστεί ως ένα βαθμό η αύξηση των τιμολογίων του ρεύματος που ανακοίνωσαν το Σαββατοκύριακο οι προμηθευτές.

Εν τω μεταξύ όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, η κρατική ενίσχυση για τον Σεπτέμβριο,θα ανέλθει στα 2 δισ. ευρώ. ώστε να ενισχυθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, σε ό,τι αφορά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος,

Υπενθυμίζεται ότι νέο υψηλό ρεκόρ για την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας σημειώθηκε στην προημερήσια αγορά του Χρηματιστηρίου, ενώ αντίστοιχες είναι οι τιμές που διαμορφώνονται στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές.

Συγκεκριμένα, η χρηματιστηριακή τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα διαμορφώνεται για τη σημερινή ημέρα στα 616,38 ευρώ ανά μεγαβατώρα ενώ η μέγιστη είναι 794,95 ευρώ. Η ζήτηση καλύπτεται κατά κύριο λόγο (46,2%) από τις μονάδες φυσικού αερίου και ακολουθούν λιγνίτες (22,7%), ανανεώσιμες πηγές (15,4%), υδροηλεκτρικά (5,6%) και εισαγωγές (3,9%). Το φορτίο λόγω χαμηλών θερμοκρασιών αναμένεται μειωμένο (323 γιγαβατώρες έναντι 351 σήμερα).

Πάνω από 600 ευρώ ανά μεγαβατώρα διαμορφώνεται σήμερα Τρίτη η τιμή σε Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Γαλλία, Γερμανία, Μ. Βρετανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Ολλανδία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία και Ελβετία όπου καταγράφεται η μέγιστη τιμή (624 ευρώ ανά μεγαβατώρα). Η τιμή του φυσικού αερίου χθες στο Χρηματιστήριο της Ολλανδίας έκανε άλμα 18% σε σχέση με προχθες και διαμορφώθηκε πάνω από τα 290 ευρώ η μεγαβατώρα.

