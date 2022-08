Κόσμος

Περού: Έλληνες τραυματίες σε φονικό τροχαίο με λεωφορείο (εικόνες)

Πως συνέβη το δυστύχημα με το λεωφορείο, που είχε ξεκινήσει από το Μάτσου Πίτσου.

Τέσσερις τουρίστες έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 16 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων δύο Έλληνες, σε δυστύχημα με λεωφορείο στο Περού.

Το τουριστικό λεωφορείο που επέστρεφε από το Μάτσου Πίτσου, την ακρόπολη της αυτοκρατορίας των Ίνκας, έπεσε «σε χαράδρα περίπου 100 μέτρων», δήλωσε χθες Δευτέρα ο υπουργός Τουρισμού Ρομπέρτο Σάντσες, σύμφωνα με τον οποίο «επικρατούσε ομίχλη» στην περιοχή όπου σημειώθηκε το δυστύχημα.

Τρεις από τους νεκρούς τουρίστες είναι Κολομβιανοί και ο τέταρτος είναι Περουβιανός, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο.

Εκτός από τους δύο Έλληνες, μεταξύ των τραυματιών είναι τέσσερις Γάλλοι, δύο Καναδοί, δύο Ισραηλινοί, δύο Αργεντινοί, ένας Ολλανδός, ένας Ισπανός και δύο Περουβιανοί (ο ένας εκ των οποίων είναι ο οδηγός).

Το δυστύχημα σημειώθηκε τη νύχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα, περίπου 100 χιλιόμετρα από την πόλη Κούσκο, την πρωτεύουσα των Ίνκας η οποία αποτελεί το κύριο σημείο εκκίνησης για τους τουριστικούς πράκτορες που οργανώνουν επισκέψεις στο Μάτσου Πίτσου.

Ορισμένοι από τους τραυματίες επρόκειτο να διακομιστούν στη Λίμα με στρατιωτικό αεροσκάφος.

«Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες και τις κυβερνήσεις των χωρών των ξένων τουριστών που δυστυχώς απεβίωσαν», ανέφερε στο Twitter το υπουργείο Εξωτερικών του Περού.

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι συχνά στο Περού, κυρίως λόγω της κακής κατάστασης του οδικού δικτύου, της υπερβολικής ταχύτητας ή της έλλειψης σήμανσης.

Πριν από τρεις εβδομάδες, 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν έπεσε σε χαράδρα στην κεντρική επαρχία Τζουνίν.

Κατά μέσο όρο, περίπου 5.000 τουρίστες επισκέπτονται καθημερινά το Μάτσου Πίτσου. Χτίστηκε τον 15ο αιώνα από τον αυτοκράτορα Πατσακούτεκ και θεωρείται το αντιπροσωπευτικότερο δείγμα του πολιτισμού των Ίνκας. Η UNESCO έχει ανακηρύξει το Μάτσου Πίτσου μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς.

