Αλαμπάμα: Φοιτητής σταμάτησε να βοηθήσει γυναίκα και εκείνη τον σκότωσε (εικόνες)

Τρόμος και θρήνος για την σύντροφο του άνδρα, που ήταν μαζί του. Πως και γιατί τον πυροβόλησε η γυναίκα που έκανε σήμα ζητώντας βοήθεια.

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 22χρονος φοιτητής, ο οποίος πυροβολήθηκε θανάσιμα από μια γυναίκα, την οποία σταμάτησε για να βοηθήσει, όταν προσποιήθηκε ότι είχε πάθει βλάβη στο αυτοκίνητό της.

Όλα συνέβησαν όταν ο Άνταμ Σίμτζι και η κοπέλα του Μικαϊλα Πάουλους, αμφότεροι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Κεντρικής Φλόριντα, κινούνταν οδικώς όταν σταμάτησαν στον Εθνικό Δρυμό Ταλαντέγκα, στην Αλαμπάμα των ΗΠΑ, την περασμένη εβδομάδα, για να βοηθήσουν μια γυναίκα που ζητούσε οδική βοήθεια.

Σύμφωνα με τους New York Times, γρήγορα αποδείχθηκε ότι η οδηγός που ζητούσε βοήθεια είχε σκοπό να ληστέψει το νεαρό ζευγάρι.

Με την απειλή όπλου, η Γιασμίν Χίντερ τους ανάγκασε να περπατήσουν προς το δάσος.

Ο 22χρονος έβγαλε το δικό του όπλο και πυροβόλησε την γυναίκα, για να προστατεύσει τον εαυτό του και την φίλη του, όμως τραυματίστηκε θανάσιμα στην πλάτη, από τα πυρά της οδηγού.

Η κακοποιός, που φέρει τραύματα στον κορμό, από τους πυροβολισμούς του θύματος της, νοσηλεύεται με τραύματα και αντιμετωπίζει κατηγορίες για δολοφονία, απαγωγή και ληστεία.

Η σύντροφος του φοιτητή, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι μια άλλη γυναίκα βρισκόταν κοντά στο σημείο, όπου θύτης και θύμα αντάλλαξαν πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με τους αναπληρωτές του σερίφη, η δράστιδα φέρεται να ζήτησε βοήθεια από αυτή τη γυναίκα, με την οποία συνομίλησε λίγο πριν τραπεί σε φυγή και έδωσε στην Πάουλους την ευκαιρία να της αρπάξει το τηλέφωνό της και να καλέσει για βοήθεια.

