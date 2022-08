Αθλητικά

Στίβος - Τζένγκο: επέστρεψε στην Ελλάδα με το χρυσό μετάλλιο (εικόνες)

Θερμή υποδοχή στο αεροδρόμιο, είχε κατά την επιστροφή της στην Ελλάδα η χρυσή πρωταθλήτρια Ευρώπης στο ακόντιο.

Με κεντρικό πρόσωπο την Ελίνα Τζένγκο, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον ακοντισμό, επέστρεψε σήμερα στην Ελλάδα το τελευταίο γκρουπ της εθνικής ομάδας στίβου, το οποίο έλαβε μέρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μόναχο. Τη «γαλανόλευκη» αποστολή υποδέχθηκε η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ (και «χάλκινη» στον ακοντισμό στο Ευρωπαϊκό στίβου του 1982), Σοφία Σακοράφα, και η συγκίνησή της ήταν μεγάλη, όταν συνάντησε την πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2022. Η επικεφαλής της ομοσπονδίας αγκάλιασε τη νεαρή αθλήτρια, η οποία στις 2 Σεπτεμβρίου θα γιορτάσει τα 20ά γενέθλιά της, τη συνεχάρη και της ευχήθηκε να πετύχει πολλές ακόμη σπουδαίες διακρίσεις στο αγώνισμα, στο οποίο και εκείνη διέπρεψε. Επίσης, η κ. Σακοράφα χάρισε στην Τζένγκο ένα ακόντιο με την υπογραφή της και με το μήνυμα που έλεγε επάνω «Άμμες δε γ' εσσόμεθα πολλώ κάρρονες», το οποίο σημαίνει «Εμείς όμως θα γίνουμε καλύτεροι». Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ χαιρέτησε ακόμη όλα τα μέλη της ομάδας και τους συνεχάρη για την προσπάθειά τους, η οποία έφερε την Ελλάδα στην τέταρτη θέση του πίνακα μεταλλίων του Ευρωπαϊκού.

«Ηταν μοναδική εμπειρία και ήρθε μια σπουδαία επιτυχία. Κατάφερα να φτάσω στο στόχο μου και σε αυτό βοήθησε και το ότι στη διάρκεια της χρονιάς πήγα σε πολλούς αγώνες στο εξωτερικό» είπε η Τζένγκο, η οποία μίλησε και για τις συνθήκες προπόνησής της. «Δυσκολίες δεν έχω μόνο εγώ, αλλά όλοι οι αθλητές σε όλη την Ελλάδα και, μετά από τις σπουδαίες αυτές επιτυχίες που σημειώσαμε όλοι, ελπίζω η κατάσταση να βελτιωθεί. Ευελπιστώ για το καλύτερο για όλους» τόνισε ακόμη η νεαρή αθλήτρια, η οποία αναφέρθηκε και στον προπονητή της, Γιώργο Μποτσκαριώβ: «Ό,τι έχω καταφέρει, το έχω καταφέρει χάρη σε αυτόν και την δουλειά που κάναμε».

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, είπε αναφερόμενη στην Τζένγκο: «Είναι μεγάλη αθλήτρια, σεμνή και με τις οδηγίες του προπονητή της μπορεί να φτάσει ακόμη πιο ψηλά». Στο αεροδρόμιο μαζί με την επικεφαλής της ομοσπονδίας, βρέθηκαν η β΄ ειδική γραμματέας, Βούλα Παχατουρίδου, το αναπληρωματικό μέλος του ΣΕΓΑΣ στην ΕΟΕ, Ξένια Αργειτάκη, και το μέλος της ΕΠΥΑ, Λούλα Καρατζά.

