Πολιτική

ΚΥΣΕΑ: Επέκταση του φράχτη στον Έβρο

Την ενίσχυση της φύλαξης των ελληνοτουρκικών συνόρων με φόντο την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την Άγκυρα, αποφάσισε το ΚΥΣΕΑ.

Του Σπύρου Μουρελάτου

Να "σφραγιστούν" τα ελληνοτουρκικά σύνορα, αποφασίστηκε κατά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, παρουσία των υπουργών Εξωτερικών, Άμυνας, του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, αλλά και άλλων κορυφαίων υπουργών που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες η κυβέρνηση θάλει να «σφραγίσει» σταδιακά το σύνολο των ελληνοτουρκικών συνόρων κατά μήκος του Έβρου στα σημεία βεβαίως που αυτό είναι εφικτό, καθώς όπως ειπώθηκε στη συνεδρίαση απαιτείται η μέγιστη δυνατή επαγρύπνηση εν όψει της εκ νέου προσπάθειας της Τουρκίας να εργαλειοποιήσει το Μεταναστευτικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα σχετικά έργα θα δημοπρατηθούν εντός του 2022 και θα ξεκινήσουν κατά προτεραιότητα καθ υπόδειξιν του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και με τη συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων εντός του 2023.

Όλα αυτά, μετά το πρόσφατο περιστατικό με τους 38 μετανάστες, που ωθήθηκαν βιαίως από τις τουρκικές αρχές στα σύνορα μας στον Έβρο το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε σύμφωνα με πληροφορίες την επαύξηση των μέτρων ασφάλειας και επιτήρησης, την προμήθεια σύγχρονου σχετικού εξοπλισμού, αλλά και την ενίσχυση του προσωπικού κατά μήκος της ελληνοτουρκικής μεθορίου.

Ενδεικτικό της εντεινόμενης τουρκικής προκλητικότητας είναι και ο τριπλασιασμός σε σχέση με πέρσι των σχετικών περιστατικών στο Αιγαίο, ενώ δηλωτικό της σημασίας, που δίνει το Μέγαρο Μαξίμου στην επιλογή της Άγκυρας να εργαλειοποιήσει το Μεταναστευτικό είναι και η απόφαση για μόνιμη συμμετοχή του Υπουργού Μεταναστεύσης και Ασύλου στη σύνθεση του ΚΥΣΕΑ.





