Έβρος: Παράτυποι μετανάστες πέρασαν τα σύνορα από τη Βουλγαρία

Όπως κατήγγειλαν στις ελληνικές Αρχές, Βούλγαροι στρατοχωροφύλακες, τους χτύπησαν, τους έβγαλαν τα ρούχα και τους λήστεψαν.

Δέκα παράτυποι μετανάστες εντοπίστηκαν στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα το πρωί της Τρίτης.

Οι αλλοδαποί, εντοπίστηκαν περίπου στις 9 το πρωί στον σιδηροδρομικό σταθμό του Ορμενίου. Κατά δήλωσή τους κατάγονται από τη Συρία. Οι ελληνικές αρχές τους εντόπισαν σε άσχημη κατάσταση. Ήταν γυμνοί και έφεραν σημάδια από χτυπήματα.

Όπως κατήγγειλαν στους συνοριοφύλακες η βουλγαρική στρατοχωροφυλακη τους προώθησε βίαια προς την Ελλάδα, αφού νωρίτερα τους χτύπησαν, τους έβγαλαν τα ρούχα και τους λήστεψαν.

Οι ροές στον Έβρο είναι αυξημένες εκτός από την Τουρκία και από την Βουλγαρία, όχι στο ίδιο επίπεδο, ωστόσο οι συνοριοφύλακες δίνουν καθημερινή μάχη προκειμένου να τις αποτρέψουν.

