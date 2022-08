Κοινωνία

Πνιγμός 6χρονης στην Κόρινθο - Μπούνας: ο πατέρας άλλαξε και ρούχα πριν ειδοποιήσει για βοήθεια;

Τι αναφέρει ο ψαροντουφεκάς, που βρήκε το άψυχο σωματάκι του κοριτσιού για όσα είπε και έκανε ο πατέρας της Αμέλιας, τις μοιραίες στιγμές.

«Δεν ήταν πάνω από 15-20 λεπτά, από την ώρα που έπεσα στην θάλασσα, που βρήκα το παιδί. Το παιδί φορούσε τα ρούχα του και πεδιλάκια», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» ο Παύλος Μπούνας, ο ψαροντουφεκάς ο οποίος εντόπισε το άψυχο κορμάκι της 6χρονης Αμέλιας, να επιπλέει στην θάλασσα, στο Καλαμάκι Κορινθίας.

«Μίλησα αμέσως με τον πατέρα του παιδιού, όταν έφθασε μαζί με τον αστυνομικό. Το μόνο που μας είπε είναι ότι έφυγε για να φορτίσει το τηλέφωνο του για να μπορέσει να ενημερώσει. Εμείς μιλήσαμε με την Αστυνομία και ήρθαν μέσα σε 6 με 10 λεπτά. Ο πατέρας φαινόταν ότι ήταν λίγο ταραγμένος. Ο πατέρας ήρθε όταν έφτασε στο σημείο και η Αστυνομία», προσέθεσε ο κ. Μπούνας.

Όπως είπε «το σωσίβιο δεν ήταν τύπου «γιλέκο». Το σωσίβιο ήταν μια κουλούρα».

«Όταν ήρθε ο πατέρας μαζί με τον αστυνομικό, ήταν στεγνός. Πώς ένας άνθρωπος που έχει κολυμπήσει όπως είπε ήταν στεγνός; Πήγε σπίτι του με την εκδοχή να φορτίσει το τηλέφωνο και είπε “μην μείνω βρεγμένος, κάτσε να αλλάξω ρούχα;”. Η βάρκα ήταν 10-15 μέτρα μέσα στην θάλασσα, αγκυροβολημένη, δεμένη. Το παιδί, όπως έχει ειπωθεί, δεν ξέρει κολύμπι. Πως έφτασε εκεί το παιδί; Ο ίδιος πως κολύμπησε, αφού είπε ότι έχει άσθμα;», αναρωτήθηκε ο κ. Μπούνας, εκφράζοντας απορίες που έχουν και οι περισσότεροι κάτοικοι της περιοχής.

Ο Γιάννης Γλύκας, Πρόεδρος της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων, σχετικά με την απόφαση να αφεθεί ελεύθερος υπό όρους ο πατέρας του παιδιού, μετά από την απολογία του, είπε ότι «Υπάρχει μια ηθική απαξία για όσα έγιναν και υπάρχει και η ποινική αξιολόγηση. Με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι δεν χρειάζεται να κριθεί προφυλακιστέος ο πατέρας, καθώς προφανώς δεν του αποδίδεται πρόθεση να αφήσει το παιδί του να πάθει κάτι κακό».

«Δεν σημαίνει ότι αθωώθηκε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, επειδή με βάση μια δικογραφία αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους. Μπορεί αυτή η δικογραφία να εμπλουτιστεί αργότερα και να υπάρξουν νέα δεδομένα», σημείωσε ο κ. Γλύκας.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Στεφανής, δημοσιογράφος του Korinthostv.gr, εκφράζοντας τις απορίες της τοπικής κοινωνίας, είπε πως «παραμένει το “γιατί δεν έπεσε μέσα στο νερό;”, ενώ είδε ότι έπεσε το παιδί του. Δεν δικαιολογείται αυτό. Ο πατέρας πέφτει στο νερό, πέφτει μέσα στην φωτιά, για να σώσει το παιδί του”.

