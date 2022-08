Life

Η Δούκισσα Νομικού επιστρέφει στον ΑΝΤ1

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση του σταθμού για την επιστροφή της Δούκισσας Νομικού στο κανάλι.

Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την επιστροφή της Δούκισσας Νομικού στην οικογένειά του.

Πρόσωπο με ιδιαίτερη λάμψη, αυθεντική και επικοινωνιακή προσωπικότητα, η Δούκισσα Νομικού θα συναντήσει και πάλι τους τηλεθεατές, μέσα από την ψυχαγωγική ζώνη του καναλιού.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια θα γράψει με τη θετική της ενέργεια, αλλά και τη σύγχρονη ματιά της, το νέο κεφάλαιο της επιτυχημένης τηλεοπτικής της πορείας στον ΑΝΤ1.

Ειδήσεις σήμερα:

Πνιγμός 6χρονης στην Κόρινθο – Μπούνας: ο πατέρας άλλαξε και ρούχα πριν ειδοποιήσει για βοήθεια;

North Evia - Samos Pass: η πλατφόρμα για τις αιτήσεις του Σεπτεμβρίου

To James Webb ανακάλυψε την αρχαιότερη γαλαξιακή “κοινότητα” στο Σύμπαν (εικόνες)