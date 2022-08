Οικονομία

Μεταφορικό Ισοδύναμο: πληρωμή πέντε μηνών στους δικαιούχους

Πότε αναμένεται να ξεκινήσει η πίστωση των ποσών στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Έπειτα από την έγκριση των σχετικών πιστώσεων χρηματοδότησης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προωθείται άμεσα η πληρωμή του Μεταφορικού Ισοδύναμου Επιβατών στους δικαιούχους, συνολικού ύψους 12,5 εκατ. ευρώ.

Οι εν λόγω πληρωμές αφορούν σε αιτήσεις για τη χρηματοδότηση μετακινήσεων επιβατών του Δ' Τριμήνου του έτους 2021, καθώς και του Α' Διμήνου του έτους 2022.

Συγκεκριμένα, οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής επεξεργάζονται ήδη τις λίστες για εκκαθάριση των πληρωμών και οριστικής καταβολής του Μεταφορικού Ισοδύναμου στους δικαιούχους.

Η πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων αναμένεται να εκκινήσει σταδιακά από τη Δευτέρα 29/08/2022.

Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής έχει ήδη διασφαλίσει τη συνέχιση του μέτρου για τα επόμενα χρόνια, στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π. 2021-2025, με δεσμευμένο προϋπολογισμό, προβαίνοντας παράλληλα στις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της ροής πληρωμών, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ως προς το σκέλος του Μεταφορικού Ισοδύναμου επιχειρήσεων και καυσίμων, οι σχετικές Κ.Υ.Α. για το έτος 2022 βρίσκονται σε στάδιο υπογραφών από τα συναρμόδια υπουργεία και δημοσίευσης σε Φ.Ε.Κ., ενώ παράλληλα γίνονται ενέργειες για την παροχή σχετικών πιστώσεων προς εξόφληση των δικαιούχων επιχειρήσεων και πολιτών.

