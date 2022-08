Τεχνολογία - Επιστήμη

Διαδικτυακή απάτη σε βάρος εταιρείας: Η μέθοδος του δράστη και το ποσό που απέσπασε

Εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης μέσω διαδικτύου. Πώς ο δράστης κατάφερε να αποσπάσει από το θύμα τα χρήματα.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, διερευνήθηκε και εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης μέσω διαδικτύου, για την οποία σχηματίστηκε σχετική δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος αλλοδαπού.

Προηγήθηκε καταγγελία ημεδαπού, ιδιοκτήτη εταιρείας, σύμφωνα με την οποία, άγνωστος δράστης κατάφερε να παρέμβει και να λάβει γνώση του περιεχομένου των μηνυμάτων που αντάλλαξε με προμηθεύτρια εταιρεία. Στη συνέχεια, ο δράστης υποδυόμενος την εταιρεία αυτή, δημιούργησε πλασματικά μηνύματα ζητώντας από τον ημεδαπό να καταθέσει το χρηματικό ποσό που αντιστοιχούσε σε παραγγελία ύψους 11.332 ευρώ σε δικό του τραπεζικό λογαριασμό.

Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής και διατάχθηκε η διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Ακολούθησε ενδελεχής αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας αρχικά αναγνωρίστηκε η τεχνική εξαπάτησης (Business Email Compromise) και στη συνέχεια, μέσω διαδικασιών δικαστικής συνεργασίας, ανάλυσης του συνόλου της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας καθώς και των δεδομένων χρηματοροών, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του αλλοδαπού, ως εμπλεκόμενου στην υπόθεση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω Διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλεφωνικά: 11188

Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

Μέσω twitter: @CyberAlertGR

Μέσω της διαδικτυακής πύλης (portal) της Ελληνικής Αστυνομίας (https://portal.astynomia.gr)

Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smart phones): CYBERΚΙD