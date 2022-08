Κόσμος

Φινλανδία: δημοσιογράφοι δημοσίευσαν απόρρητα αμυντικά μυστικά

Οι τρεις δημοσιογράφοι που οδηγούνται σε δίκη αρνούνται την ενοχή τους.

Τρεις δημοσιογράφοι που εργάζονται στη μεγαλύτερη ημερήσια εφημερίδα της Φινλανδίας δικάζονται από σήμερα με την κατηγορία ότι δημοσίευσαν απόρρητα αμυντικά μυστικά και οι εισαγγελικές αρχές ζητούν να καταδικαστούν σε φυλάκιση τουλάχιστον 18 μηνών, με αναστολή, εφόσον κριθούν ένοχοι.

Σε μια άνευ προηγουμένου υπόθεση, σε μια χώρα που φημίζεται για την ελευθερία του Τύπου, ο εισαγγελέας υποστηρίζει ότι οι δύο ρεπόρτερ της εφημερίδας Helsingin Sanomat και ο πρώην διευθυντής τους αποκάλυψαν εθνικά αμυντικά μυστικά, σε ένα ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε το 2017. Το ρεπορτάζ αυτό, που τιτλοφορείτο «Το πιο κρυφό μέρος της Φινλανδίας», αποκάλυπτε στο περίπου την τοποθεσία και τα καθήκοντα μιας μονάδας των ενόπλων δυνάμεων, αρμόδιας για τη συλλογή πληροφοριών. Εκείνη την περίοδο το κοινοβούλιο συζητούσε εάν θα διεύρυνε τις εξουσίες της, δίνοντάς της τη δυνατότητα να παρακολουθεί ιδιωτικά δεδομένα σε ψηφιακά δίκτυα.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, το άρθρο περιλάμβανε πληροφορίες η δημοσιοποίηση των οποίων ήταν παράνομη.

Ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας, Κάιους Νιέμι, οι κατηγορίες σε βάρος του οποίου αποσύρθηκαν λόγω έλλειψης στοιχείων, είπε ότι οι δημοσιογράφοι δεν παραβίασαν τον νόμο. «Μπορούμε να αποδείξουμε, για κάθε πρόταση που δημοσιεύτηκε, ότι οι πληροφορίες που περιείχε μπορούσαν να βρεθούν στο διαδίκτυο ή σε βιβλία που εκδόθηκαν πριν από το άρθρο μας. Οι δημόσιες πληροφορίες δεν μπορεί να είναι απόρρητες», σχολίασε.

Και οι τρεις δημοσιογράφοι αρνούνται την ενοχή τους.

Η Φινλανδία ήταν επί χρόνια στις κορυφαίες θέσεις όσον αφορά την ελευθερία του Τύπου, στην έκθεση που συντάσσει κάθε χρόνο η διεθνής οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF). Φέτος έπεσε στην πέμπτη θέση, εν μέρει λόγω αυτής της δικαστικής υπόθεσης, όπως ανέφερε το παράρτημα των RSF στη Φινλανδία.

Οι δημοσιογράφοι δεν ήταν παρόντες στη σημερινή, προπαρασκευαστική συνεδρίαση του δικαστηρίου.

Η Χάνε Άχο, η πρόεδρος της Ένωσης Φινλανδών Δημοσιογράφων, είπε ότι η υπόθεση αυτή είναι πρωτοφανής, αφού δεν έχει ξαναγίνει να κατηγορούνται Φινλανδοί δημοσιογράφοι για εσχάτη προδοσία.

Με βάση τη φινλανδική νομοθεσία, οι κατηγορούμενοι σε ποινικές δίκες κατονομάζονται μόνο εάν καταδικαστούν.

