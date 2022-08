Πολιτική

Σαρμπάνης στον ΑΝΤ1: Ο Ερντογάν εξακολουθεί να είναι προκλητικός σε όλα τα μέτωπα (βίντεο)

Αποκλειστική συνέντευξη του Τζον Σαρμπάνης στον ΑΝΤ1. Τι είπε για την πώληση των F-16 στην Άγκυρα και τα ενεργειακά σχέδια στην Ανατολική Μεσόγειο.



Ο Ελληνοαμερικανός, Τζον Σαρμπάνης, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες, που ανέδειξε την προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας στο αμερικανικό Κογκρέσο, μιλά αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και την Μαρία Σαράφογλου, μια ημέρα μετά τις επαφές του με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Τζον Σαρμπάνης μίλησε για την πώληση των μαχητικών F-16 στην Άγκυρα και για τα ενεργειακά σχέδια στην Ανατολική Μεσόγειο.

"Υπάρχει ένα νέο επίπεδο κατανόησης και εκτίμησης μεταξύ των μελών του Κογκρέσου για τον κρίσιμο ρόλο που μπορεί να παίξει η Ελλάδα σε αυτή τη συνεργασία. Είτε το βλέπουμε από οικονομική, είτε από γεωστρατηγική σκοπιά, είτε διπλωματικά, μπορούμε να κάνουμε πολύ καλή δουλειά μαζί", ανέφερε ο Τζον Σαρμπάνης.

-Πώς αξιολογείτε τη συμπεριφορά του Ερντογάν στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο Θάλασσα; Ποια είναι η γνώμη σας για τις υπερπτήσεις και τις κινήσεις εξερεύνησης αερίου της Τουρκίας;

Τζον Σαρμπάνης: Ο Ερντογάν εξακολουθεί να είναι προκλητικός σε όλα τα μέτωπα, με τρόπους που αποσταθεροποιούν την περιοχή. Είναι σημαντικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναδείξουν την κακή συμπεριφορά του, να την τονίσουν, για να αποδείξουν ότι δεν ανταμείβεται ποτέ η συμπεριφορά που είναι αποσταθεροποιητική.

-Είστε αντίθετος με την πώληση των μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Άγκυρα. Κατά τη γνώμη σας, το Κογκρέσο των ΗΠΑ θα δώσει το πράσινο φως σε αυτή την πώληση και υπό ποιες προϋποθέσεις;

Τζον Σαρμπάνης: Έχουμε στείλει πολύ ισχυρά μηνύματα στη διοίκηση, ότι υπάρχει βαθιά ανησυχία και στις δύο πλευρές, δικομματική ανησυχία μεταξύ των μελών του Κογκρέσου, τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στην Αμερικανική Γερουσία, σχετικά με την πώληση προηγμένων όπλων και τεχνολογίας στην Τουρκία. Η Τουρκία, και ιδιαίτερα ο Πρόεδρος Ερντογάν, έχουν αποδείξει ότι δεν είναι άξιοι εμπιστοσύνης.

-Πρόσφατα ανακοινώθηκε μια σημαντική ανακάλυψη φυσικού αερίου στην Κύπρο. Θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως εναλλακτική πηγή ενέργειας για να καλυφθούν οι ευρωπαϊκές ανάγκες; Και πρέπει αυτό το σχέδιο να περιλαμβάνει και την Τουρκία, γιατί η Άγκυρα επιμένει να διεκδικεί μοιρασιά των κερδών;

Τζον Σαρμπάνης: Η Τουρκία θα ήταν ευπρόσδεκτη στο τραπέζι των συνομιλιών και αυτού του είδους της συνεργασίας, εάν προσέλθει με σεβασμό στις διεθνείς αρχές και με διάθεση να συνεργαστεί θετικά. Αυτή, νομίζω ότι ήταν πάντα η θέση της Ελλάδας και της Κύπρου.

-Πιστεύετε όμως ότι είναι εφικτή η συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας και Κύπρου, χωρίς λύση στο Κυπριακό;

Τζον Σαρμπάνης: Είναι πολύ δύσκολο, φυσικά. Και, ξέρετε, ο Πρόεδρος Ερντογάν έχει αποδείξει ότι πολλές φορές χρησιμοποιεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται απλώς για να αυξήσει την επιρροή του στην περιοχή. Το ζήτημα της επίλυσης της διχοτομημένης Κύπρου μας απασχολεί εδώ και δεκαετίες. Είναι μια ανοιχτή πληγή. Στην οποία ο Πρόεδρος Ερντογάν ρίχνει συχνά αλάτι.

-Κατά τη γνώμη σας, θα μπορούσε αυτή η εξέλιξη, η ανακάλυψη φυσικού αερίου στην Κύπρο, να κάνει τις ΗΠΑ να αλλάξουν θέση ως προς τον αγωγό αερίου East Med;

Τζον Σαρμπάνης: Θα πρέπει να δούμε. Εννοώ, πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο καθένας είχε το δικό του σχέδιο για την αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων στην περιοχή. Και αυτό ανατράπηκε εντελώς από την παρούσα κρίση. Και νομίζω ότι η σκόνη δεν έχει κάτσει ακόμα για το πώς θα διαμορφωθεί τελικά η νέα ενεργειακή παγκόσμια τάξη στον απόηχο της εισβολής στην Ουκρανία.

