Τζόκερ: Που παίχτηκε το “χρυσό” δελτίο που κέρδισε 12 εκατομμύρια ευρώ

Πόσο κόστιζε το δελτίο που χάρισε τα 12 εκατομμύρια ευρώ στον κάτοχο του. Η έμπνευση του παίκτη, που του άλλαξε την ζωή!

Ραντεβού με την τύχη του, είχε το βράδυ της Πέμπτης ένας παίκτης του Τζόκερ, που μετά την κλήρωση κέρδισε 11.978.572,56 ευρώ, στο μεγαλύτερο τζακ ποτ της τελευταίας 5ετίας.

Το δελτίο παίχθηκε στη Λάρισα, παίχθηκε στο πρακτορείο ΟΠΑΠ του Δημήτριου Παλαμίδα, Φαρσάλων 61.

Ο υπερτυχερός δαπάνησε μόλις 3 ευρώ και μάλιστα η επιλογή των αριθμών ήταν τυχαία και δεν έγινε από τον ίδιο.

Στην δεύτερη κατηγορία (5άρια) βρέθηκαν δεκατρείς επιτυχίες, οι οποίες κερδίζουν το ποσό των €19.828,02 έκαστη.

