Οικονομία

Ενεργειακή κρίση: Έκτακτη σύνοδος των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μείωση του εφοδιασμού και η ανησυχία για το μέλλον προκάλεσαν μια ιλιγγιώδη αύξηση των τιμών της ενέργειας στην Ευρώπη.



Ο πρωθυπουργός της Τσεχίας, η χώρα του οποίου ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το εξάμηνο, δήλωσε σήμερα πως η χώρα του θα συγκαλέσει μια έκτακτη σύνοδο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που συνδέεται με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η τσεχική προεδρία "θα συγκαλέσει μια έκτακτη σύνοδο των υπουργών Ενέργειας προκειμένου να συζητήσει συγκεκριμένα έκτακτα μέτρα για να αντιμετωπισθεί η κατάσταση στον τομέα της ενέργειας", ανέφερε σε ένα τουίτ ο πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα.

Η απόφαση αυτή, η οποία εγκρίθηκε από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ελήφθη καθώς τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ προσπαθούν να μειώσουν την εξάρτησή τους από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Η μείωση του εφοδιασμού και η ανησυχία για το μέλλον προκάλεσαν μια ιλιγγιώδη αύξηση των τιμών της ενέργειας στην Ευρώπη.

Ο Τσέχος υπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου, Γιόζεφ Σικέλα, δήλωσε πως το ευρωπαϊκό συμβούλιο ενέργειας πρέπει να συγκληθεί "το ταχύτερο δυνατό".

"Είμαστε σε ενεργειακό πόλεμο με τη Ρωσία και αυτό βλάπτει το σύνολο της ΕΕ", είπε.

Ειδήσεις σήμερα:

Πειραιάς: Κοκαΐνη αξίας εκατομμυρίων ευρώ εντοπίστηκε σε κοντέινερ (εικόνες)

Πτήση για Ρόδο: Γυναίκα ούρησε στο κάθισμα, έριξε χαστούκια και πήγε ν' ανοίξει την πόρτα (βίντεο)

Τζόκερ: Που παίχτηκε το “χρυσό” δελτίο που κέρδισε 12 εκατομμύρια ευρώ