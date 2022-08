Life

Πλούταρχος: Γονάτισε και τραγούδησε σε κοριτσάκι με τετραπληγία (βίντεο)

Η συγκινητική και πολύ τρυφερή στιγμή στη συναυλία του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Μία ιδιαίτερη στιγμή συνέβη σε συναυλία του Γιάννη Πλούταρχου στο Δημοτικό Στάδιο Μυτιλήνης.

Πιο συγκεκριμένα, τον αγαπημένο της καλλιτέχνη είχε πάει να παρακολουθήσει η 22χρονη Αλεξάνδρα, η οποία από πολύ μικρή διαγνώστηκε με σπαστική τετραπληγία και παράλυση, με αποτέλεσμα να είναι σε αμαξίδιο.

Ο γνωστός τραγουδιστής κατά τη διάκρει της εμφάνισής του, εντόπισε τη νεαρή κοπέλα που ασχολείται με την μουσική, κατέβηκε από τη σκηνή την ώρα που τραγουδούσε το «Κατέβα λίγο να σε δω», πήγε μπροστά της, της έδωσε ένα φιλί και γονάτισε συνεχίζοντας την ερμηνεία του.

