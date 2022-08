Οικονομία

ΔΕΘ: το πακέτο με τα μέτρα στήριξης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Κλειδώνουν” οι ενισχύσεις και οι ελαφρύνσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τα σενάρια για μείωση φόρων, επιταγή ακρίβειας, καύσιμα και αυξήσεις μισθών και συντάξεων.

Η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της σύνταξης του πακέτου της ΔΕΘ που θα ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ πολλά θα κριθούν την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, όπου θα γίνουν γνωστά τρία σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Ο δημοσιονομικός χώρος που έχει προκύψει εκτιμάται ότι ενδεχομένως να περιοριστεί στην περίπτωση κατά την οποία συνεχίσουν να τείνουν αυξανόμενες οι ανάγκες για την επιδότηση των τιμολογίων του ρεύματος.

Ωστόσο, στην περίπτωση που η καλή πορεία των τουριστικών και των δημοσίων εσόδων συνεχιστεί, αλλά και η ανάπτυξη βρεθεί σε καλύτερα του αναμενομένου επίπεδα, τότε είναι πολύ πιθανό να ανοίξει η περίμετρος των μέτρων που τελικά θα ανακοινωθούν στις 10 Σεπτεμβρίου.

Στο οικονομικό επιτελείο, πάντως, επικρατεί αισιοδοξία ότι θα υπάρξουν τα δημοσιονομικά περιθώρια για σημαντικές εξαγγελίες. Να σημειωθεί ότι η πιθανή καλύτερη εικόνα για την πορεία των δημοσιονομικών (δημόσια έσοδα, πορεία ΑΕΠ το β' τρίμηνο του έτους και τουρισμός), θα γίνει γνωστή την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.

Στο τραπέζι υπάρχουν μία σειρά από προτάσεις τόσο για μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, όσο επίσης και για τα μέτρα που στηρίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στην ακρίβεια.

Ένα από τα μέτρα που κερδίζει έδαφος είναι η επιταγή ακρίβειας. Ένα μέτρο στοχευμένο που θα βοηθήσει ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, που δέχονται μεγαλύτερες πιέσεις από την ακρίβεια και τις πληθωριστικές πιέσεις.

Πρόσφατα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης ότι η στήριξη της κοινωνίας, των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, θα συνεχιστεί για όσο καιρό χρειαστεί προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες από την ακρίβεια και τις υψηλές τιμές στην ενέργεια.

Αναφορικά με το πακέτο της ΔΕΘ έχει τονίσει ότι οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν στις αρχές του επόμενου μήνα αφού συνεκτιμηθούν τα δεδομένα που υπάρχουν στην οικονομία σημειώνοντας ότι το θέμα έχει συζητηθεί με τον πρωθυπουργό. Διευκρίνισε, πάντως, με έμφαση ότι όσο περισσότερος δημοσιονομικός χώρος απορροφάται για τις επιδοτήσεις στις τιμές της ενέργειας, τόσο στερούνται πόροι για αλλά μέτρα στήριξης.

Από τα μέτρα μόνιμου χαρακτήρα που θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2023, δεδομένη είναι η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για δημόσιους υπαλλήλους και συνταξιούχους βάση της συγκεκριμένης δέσμευσης της κυβέρνησης. Τα υπόλοιπα μέτρα που υπάρχουν στο τραπέζι εξετάζονται, μεν, αλλά δεν έχουν "κλειδώσει".

Τα βασικά σενάρια που εξετάζονται είναι τα ακόλουθα:

Αύξηση του κατώτατου μισθού: Ο πρωθυπουργός εκτιμάται ότι θα δώσει την κατεύθυνση για αύξηση του κατώτατου μισθού, χωρίς βέβαια να την προσδιορίσει, αφού υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες, τις οποίες σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε να τις υπερκεράσει. Πληροφορίες θέλουν τον κατώτατο μισθό να διαμορφώνεται σε επίπεδα προ μνημονίων, δηλαδή στα 751 ευρώ, από 713 ευρώ που είναι σήμερα.

Αύξηση συντάξεων: Από την 1η Ιανουαρίου του 2023 εκτιμάται ότι θα υπάρξουν αυξήσεις στις συντάξεις οι οποίες σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη θα αφορούν όλους τους συνταξιούχους.

Εισφορά αλληλεγγύης: Στο προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού, που θα κατατεθεί στη Βουλή την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου, θα περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων η κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης για δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους.

Επιταγή ακρίβειας: Για το 2022 εξετάζεται η χορήγηση νέας επιταγής ακρίβειας, προκειμένου να στηριχθούν οι χαμηλοσυνταξιούχοι, άνεργοι και εκείνοι που ανήκουν στην κατηγορία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Μείωση του Τέλους Επιτηδεύματος: Υπάρχουν σενάρια για μείωση κατά 50% του τέλους επιτηδεύματος με κόστος 200 εκατ. ευρώ για τα κρατικά ταμεία, αλλά είναι από τα μέτρα θα κριθούν στο παρά πέντε και ανάλογα με την πορεία των δημοσίων οικονομικών.

Fuel Pass 3: Στην περίπτωση που οι τιμές των καυσίμων διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα θα υπάρξει και νέος γύρος ενίσχυσης.