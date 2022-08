Αθλητικά

Λιβάγια: Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο πατέρας του

Απέραντη θλίψη για τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ. Ο πατέρας του σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα με την μηχανή του.



Στο πένθος έχει βυθιστεί ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ Μάρκο Λιβάγια, καθώς σκοτώθηκε ο πατέρας του σε τροχαίο δυστύχημα.

Όπως έγινε γνωστό, ο πατέρας του Μάρκο Λιβάγια, Μίλαν, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας στην πόλη Καστέλα της Κροατίας.



Σύμφωνα με την Αστυνομία, η μηχανή που οδηγούσε ο Μίλαν Λιβάγια συγκρούστηκε με αυτοκίνητο και ο πατέρας του πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ σκοτώθηκε επί τόπου.

Ο Μάρκο Λιβάγια βρισκόταν στην πόλη Όσιγεκ, ενόψει του αποψινού αγώνα της Χάιντουκ Σπλιτ με την ομώνυμη ομάδα για το κροατικό πρωτάθλημα.

Για την τραγωδία έβγαλε ανακοίνωση και η Χάιντουκ εκφράζοντας την οδύνη της για το τραγικό συμβάν και στέλνοντας τα συλλυπητήρια της προς τον διεθνή Κροάτη επιθετικό.

“Μάρκο, είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από τα νέα της τραγικής απώλειας του πατέρα σου. Η οικογένεια της ΑΕΚ είναι σύσσωμη στο πλευρό σου σε αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές. Μάρκο κουράγιο, όλων μας οι σκέψεις, είναι μαζί σου…” αναφέρει από την πλευρά της η ΠΑΕ ΑΕΚ σε ανάρτησή της στα social media.

