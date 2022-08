Υγεία - Περιβάλλον

Χαλκιδική - Θάνατος 15χρονου: Τι έδειξε η νεκροψία

Ολοκληρώθηκε η νεκροψία – νεκροτομή από την αρμόδια ιατροδικαστή υπηρεσία. Τι έδειξαν τα αποτελέσματα για τον θάνατο του 15χρονου.





Πνιγμό «έδειξε» η νεκροψία – νεκροτομή ως αιτία θανάτου για τον 15χρονο στη Χαλκιδική που ανασύρθηκε νεκρός από παραλία στα Νέα Φλογητά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ολοκληρώθηκε η νεκροψία – νεκροτομή από την αρμόδια ιατροδικαστή υπηρεσία και τα αποτελέσματα για τα αίτια του θανάτου «έδειξαν» πνιγμό. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το προσεχές διάστημα αναμένεται να πραγματοποιηθούν και ιστολογικές εξετάσεις στον οργανισμό του άτυχου αγοριού, με την οικογένειά του να εκφράζει την επιθυμία να βρει απαντήσεις στα αναπάντητα ερωτήματα γύρω από τον θάνατό του.

Το μεσημέρι της Κυριακής ο 15χρονος βρέθηκε στα Νέα Φλογητά μαζί με φίλους του, όταν ξαφνικά σταμάτησε να ανταποκρίνεται την ώρα που βρισκόταν στη θάλασσα.

Η παρέα του έφηβου θεώρησε αρχικά ότι έκανε κάποιο αστείο, ωστόσο λεπτά αργότερα συνειδητοποίησαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Τελικά, ο 15χρονος ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα, ακολούθως μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μουδανιών όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

