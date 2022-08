Κόσμος

Ερντογάν για Γκιουλσέν: Θα λογοδοτούν όσοι προσβάλουν τα ιερά των Τούρκων

Η ποπ σταρ βγήκε από την φυλακή, αλλά τέθηκε υπό κατ' οίκον περιρισμό.



«Όσοι προσβάλουν τα ιερά πράγματα του έθνους μας δεν θα μπορέσουν να ξεφύγουν χωρίς να λογοδοτήσουν», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σχετικά με την σύλληψη της Τουρκάλας τραγουδίστριας Γκιουλσέν .

Εν τω μεταξύ, η Γκιουλσέν, η οποία κατηγορήθηκε για υποκίνηση μίσους στην Τουρκία, αφέθηκε ελεύθερη.

H 46χρονη κρατούνταν στις γυναικείες φυλακές του Μπακίρκιοϊ, ενώ για την υπόθεση της υπήρξε και παρέμβαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Το ανώτατο δικαστήριο, σύμφωνα με το CNN Turk αποφάσισε ότι η Γκιουλσέν έπρεπε να αφεθεί ελεύθερη και να τεθεί υπό κατ' οικόν περιορισμό.

Ο δικηγόρος της τραγουδίστριας κατέθεσε αίτηση ένστασης που εστάλη στο ανώτερο δικαστήριο στις 26 Αυγούστου, ζητώντας την άρση της κράτησης.

Στην αίτηση αναφέρεται ότι η Γκιουλσέν συνελήφθη με μια άδικη και παράνομη απόφαση, παρόλο που δεν αποδείχτηκαν τα στοιχεία «του εγκλήματος που της καταλογίζεται» και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη σύλληψή της.