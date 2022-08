Πολιτισμός

Διεθνής Ημέρα Εξαφανισμένων: εκστρατεία του ΕΕΣ για τους αγνοούμενους (βίντεο)

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει κάλεσμα προς όλους για τις προσπάθειες ανεύρεσης των εξαφανισμένων στην Ελλάδα.

Σήμερα, 30 Αυγούστου του 2022, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα των Εξαφανισμένων, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) και η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC), βρίσκονται δίπλα στις οικογένειες των αγνοούμενων, απευθύνοντας κάλεσμα στον κόσμο να στηρίξει τις προσπάθειες ανεύρεσης των εξαφανισμένων στην Ελλάδα.

Το 2021, 3.300 πρόσφυγες/μετανάστες εξαφανίστηκαν στο δρόμο τους προς την Ευρώπη, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης.

Ο αριθμός αυτός, όμως, αντιστοιχεί μόνο στα καταγεγραμμένα περιστατικά. Ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος, συνιστώντας μια κρυφή ανθρωπιστική τραγωδία.

Μόνο στην Ελλάδα, το 2021, η Υπηρεσία Αναζητήσεων και Αποκατάστασης Οικογενειακών Δεσμών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και η Αποστολή της ICRC στην Αθήνα έλαβαν αιτήματα αναζήτησης από τις οικογένειες 744 αγνοούμενων ατόμων, 38% εκ των οποίων παιδιά.

Σήμερα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και η ICRC εργάζονται για να διευκρινήσουν την τύχη 4.194 ατόμων και να προσφέρουν απαντήσεις στις οικογένειές τους.

Για τη φετινή Διεθνή Ημέρα των Εξαφανισμένων, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και η Αποστολή της ICRC στην Αθήνα, μαζί με άλλα μέλη του Κινήματος του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου στην Ευρώπη, πραγματοποιούν μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης με σκοπό να φέρουν την τραγωδία των αγνοούμενων μεταναστών στο προσκήνιο: το #NoTraceOfYou.

Το κοινό μπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα του #NoTraceOfYou για να μάθει περισσότερα για αυτό το ζήτημα. Η ιστοσελίδα της εκστρατείας λειτουργεί από τις 30 Αυγούστου στον παρακάτω σύνδεσμο: https://notraceofyou.org/el/

Επίσης, μέρος της εκστρατείας αποτελεί και το ακόλουθο βίντεο ευαισθητοποίησης το οποίο προβάλλεται από τις 30 Αυγούστου μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου στις οθόνες του δικτύου της ΣΤΑ.ΣΥ, στις Γραμμές 1, 2 & 3 του μετρό.





Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.redcross.gr ή επικοινωνήστε στα τηλέφωνα: 210 52 30 043

