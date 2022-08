Life

“Καλημέρα Ελλάδα”: Παπαδάκης - Αναστασοπούλου κάνουν πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρωινή ενημερωτική συνήθεια δεκαετιών, επιστρέφει ανανεωμένη στους τηλεοπτικούς δέκτες για την πλέον ξεχωριστή “καλημέρα”, με άποψη και χιούμορ.

Η πιο διαχρονική καλημέρα της ελληνικής τηλεόρασης, επιστρέφει για 32η συνεχόμενη χρονιά στον ΑΝΤ1!

Από την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου στις 06:00 και καθημερινά στο «Καλημέρα Ελλάδα», ο Γιώργος Παπαδάκης και η Μαρία Αναστασοπούλου έρχονται με τα νέα της επικαιρότητας, με έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που απασχολούν τους πολίτες.

Ο Γιώργος Παπαδάκης με τη βαθιά εμπειρία του, το χιούμορ και την αμεσότητά του, και η Μαρία Αναστασοπούλου, με τον ευθύ, εύστοχο και ουσιαστικό της λόγο, θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της πρωινής ενημέρωσης.

Μαζί με τη δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής, θα δίνουν απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις των τηλεθεατών, θα υποδέχονται καλεσμένους, θα φέρνουν σε πρώτο πλάνο όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε και θα λένε την μακροβιότερη και πιο διαχρονική καλημέρα της μικρής οθόνης.

O Γιώργος Γρηγοριάδης θα μας ενημερώνει για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, ο Δημήτρης Χριστούλιας για τα νέα γύρω από την Οικονομία στην Ελλάδα και τον κόσμο, ενώ η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου θα μας μεταφέρει όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη.

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ:

Άννυ Ζιώγα

Αντώνης Παπαδάκης

«Καλημέρα Ελλάδα» με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Μαρία Αναστασοπούλου: Πρεμιέρα τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου, στις 06:00

#KalimeraEllada

Facebook: @KalimeraElladaOfficial

Instagram: @kalimeraellada_ant1





Ειδήσεις σήμερα:

Ερντογάν: Εχθρική πράξη το “κλείδωμα“ των F-16 από τους S-300 της Ελλάδας

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Σαν σήμερα σκοτώθηκε σε τροχαίο (εικόνες)

Βόλος: απείλησε να σκοτώσει την μάνα του γιατί… δεν άντεχε τις γάτες της