Η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφει στο Instagram

Η ανακοίνωση της Δούκισσας του Σάσεξ για την επιστροφή της στο δημοφιλές Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης.

Η Δούκισσα του Σάσεξ Μέγκαν Μαρκλ μιλώντας στο περιοδικό «Cut» για το νέο της podcast ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στο Instagram.

Συγκεκριμένα, σκύβοντας προς τον δημοσιογράφο, ρώτησε χαμηλόφωνα: «Θέλετε να μάθετε ένα μυστικό; Θα επιστρέψω... στο Instagram».

Είπε ότι η απόφαση πάρθηκε εξαιτίας του νέου της podcast, «Archetypes».

Σημειωτέον ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν εγκατέλειψαν το Facebook και το Twitter τον περασμένο Ιανουάριο, εξαιτίας των σχολίων «μίσους» που λάμβαναν.

Ενώ δεν έχουν κάνει καμία δημοσίευση στον βασιλικό τους λογαριασμό στο Instagram (Sussex Royal), ο οποίος έχει 9,5 εκατομμύρια followers, από τον Ιανουάριο του 2020.

