Υγεία - Περιβάλλον

Ηπατίτιδα σε παιδιά: 5 κρούσματα τον Αύγουστο στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσα είναι συνολικά τα κρούσματα που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα. Αναλυτικές πληροφορίες για τους ιούς που εμφανίστηκαν στο αίμα των παιδιών.

Σε ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ για τα κρούσματα οξείας ηπατίτιδας σε παιδιά, που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα, αναφέρονται τα εξής:

«Μετά την ανακοίνωση στις αρχές Απριλίου για την αύξηση των περιστατικών οξείας ηπατίτιδας άγνωστης αιτιολογίας στα παιδιά από τη Μεγάλη Βρετανία, έχουν αναφερθεί ανάλογα περιστατικά σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, ο συνολικός αριθμός περιστατικών παγκοσμίως είναι εξαιρετικά μικρός (περίπου 1000) και τις τελευταίες εβδομάδες οι δηλώσεις νέων περιστατικών έχουν ελαττωθεί σημαντικά. Η αιτιολογία και οι παθογενετικοί μηχανισμοί της νόσου είναι ακόμη υπό διερεύνηση. Έχει εντοπιστεί μια πιθανή συσχέτιση με λοίμωξη από αδενοϊό, αλλά άλλες υποθέσεις και πιθανοί συν-παράγοντες εξετάζονται. Οι περισσότερες περιπτώσεις συνεχίζουν να αναφέρονται ως σποραδικές, χωρίς να υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση μεταξύ τους.

Στη χώρα μας, κατά το μήνα Αύγουστο, καταγράφηκαν πέντε νέα περιστατικά παιδιών, τα οποία πληρούν τα κριτήρια του «πιθανού κρούσματος» οξείας ηπατίτιδας άγνωστης αιτιολογίας, σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Όλα τα παιδιά ηλικίας 2 έως 16 ετών νοσηλεύτηκαν, τα κλινικοεργαστηριακά τους ευρήματα βελτιώθηκαν άμεσα χωρίς ειδική θεραπεία και εξήλθαν σε άριστη κατάσταση.

Σε δύο παιδιά απομονώθηκε ερπητοϊός 7 στο αίμα, σε ένα ερπητοϊός 6, σε ένα εντεροϊός στο αίμα και στα κόπρανα και σε ένα παιδί δεν απομονώθηκε κάποιος λοιμογόνος παράγοντας. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί στη χώρα μας 19 περιστατικά τα οποία πληρούν τα κριτήρια του «πιθανού κρούσματος» οξείας ηπατίτιδας άγνωστης αιτιολογίας σε παιδιά».

Ειδήσεις σήμερα:

Ζάκυνθος: Κολυμπούσε σε σπηλιά και την πλάκωσε βράχος

Σχολεία - Ολοήμερο: Νέο ωράριο στο 50% των τμημάτων από Σεπτέμβριο

Eurobasket: η Εθνική πέταξε για Μιλάνο (εικόνες)