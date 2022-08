Πολιτική

Τσίπρας: Η ΑΔΑΕ να κάνει έρευνα αν παρακολουθούνται άλλοι βουλευτές

Σύσκεψη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με το προεδρείο της ΑΔΑΕ με φόντο τις υποκλοπές.

Να διεξάγει έρευνα για το «εάν υπάρχουν και πόσα πολιτικά πρόσωπα, βουλευτές ή ευρωβουλευτές, που έχουν τεθεί σε νόμιμη επισύνδεση, τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια, που οι πάροχοι των επικοινωνιών έχουν τη δυνατότητα να κρατούν αρχεία», ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας από τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ, κατά τη σύσκεψη που είχε νωρίτερα με το προεδρείο της ανεξάρτητης αρχής. Της «κατά το Σύνταγμα ανεξάρτητης αρχής που έχει την ευθύνη να ελέγχει την τήρηση του συνταγματικού αγαθού που είναι το απόλυτο απαραβίαστο των επικοινωνιών, καθώς επίσης να ελέγχει και τους όρους και τις διαδικασίες βάσει των οποίων προβλέπεται η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών», όπως επισήμανε στις δηλώσεις του μετά την επίσκεψη.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προδευτική Συμμαχία επισήμανε επίσης στις δηλώσεις του ότι «η ΑΔΑΕ αποτελεί το θεσμικό αντίβαρο προκειμένου να τηρείται το γράμμα του Συντάγματος και να προστατεύεται ο κάθε πολίτης από κακόβουλες πρακτικές παραβίασης του συνταγματικού δικαιώματος του απόρρητου των επικοινωνιών».

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι «το τελευταίο διάστημα βρισκόμαστε μπροστά σε μια πρωτοφανή μεταπολιτευτικά θεσμική παραβίαση, αντιδημοκρατική εκτροπή». Ειδικότερα ανέφερε ότι αφενός «μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την ανατριχιαστική τοποθέτηση του πρωθυπουργού στην Βουλή των Ελλήνων την προηγούμενη Παρασκευή, όπου άφησε ανοικτό, δεν διέψευσε την πιθανότητα και άλλα πολιτικά πρόσωπα, εκλεγμένοι βουλευτές και ευρωβουλευτές να παρακολουθούνται» και, αφετέρου, «τη διατύπωσή του ότι η ΕΥΠ μπορεί να λειτουργεί ως ένα στεγανό, χωρίς να γνωρίζει ο πολιτικός προϊστάμενος, ποιους και γιατί παρακολουθεί», ζήτησε από τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ, Χρήστο Ράμμο, «να διεξάγει έρευνα προκειμένου αυτή η μεγάλη σκιά να φύγει από το πολιτικό μας σύστημα και από την λειτουργία του πολιτεύματος». «Να διεξάγει έρευνα και να απαντήσει», πρόσθεσε συγκεκριμένα, «εάν υπάρχουν και πόσα πολιτικά πρόσωπα, βουλευτές ή ευρωβουλευτές, που έχουν τεθεί σε νόμιμη επισύνδεση, τουλάχιστον τα τελευταία 2 χρόνια, που οι πάροχοι των επικοινωνιών έχουν τη δυνατότητα να κρατούν αρχεία».

Επιπλέον ο κ. Τσίπρας είπε ότι ενθάρρυνε τον κ. Ράμμο να καλέσει τον πρόεδρο της Βουλής κ. Τασούλα «να του διαβιβάσει τους αριθμούς των κινητών τηλεφώνων, όσων βουλευτών και ευρωβουλευτών επιθυμούν να λάβουν μέρος σε αυτή την έρευνα προκειμένου η ΑΔΑΕ επισήμως να δώσει απαντήσεις».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισήμανε ότι γνωρίζει πως υπάρχει «το περιβόητο άρθρο 87 του νόμου του Μάρτη του 2021, η τροπολογία του κ. Μητσοτάκη, που έχει στόχο να παραλύσει τις δυνατότητες της ΑΔΑΕ να διερευνήσει και να δώσει απαντήσεις σε κάθε πολίτη», όμως -τόνισε- «αυτό δεν μπορεί να σταθεί απέναντι στη συνταγματική επιταγή, όχι να μας πει ποια πρόσωπα παρακολουθούνται αλλά να μας πει αν παρακολουθούνται και πόσα πολιτικά πρόσωπα και εν προκειμένω βουλευτές και ευρωβουλευτές. Εκλεγμένοι, αιρετοί, αντιπρόσωποι του ελληνικού λαού».

«Είμαι βέβαιος ότι τόσο ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ όσο και όσοι την στελεχώνουν θα πράξουν το καθήκον τους. Αναμένω ότι θα πράξει το καθήκον του και ο πρόεδρος της Βουλής», είπε ο κ. Τσίπρας.

Οικονόμου: Η επίσκεψή Τσίπρα στην ΑΔΑΕ αποσκοπούσε μόνο στη δημιουργία εντυπώσεων

Σε σχόλιο του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Γιάννη Οικονόμου, για τη δήλωση του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης επισημαίνονται τα εξής:

«Η υπόθεση του κ. Ανδρουλάκη έχει περάσει τάχιστα, και με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, στη δικαιοδοσία της ελληνικής Δικαιοσύνης και της Βουλής. Ο κ. Τσίπρας χειρίζεται το ζήτημα με όρους ελαφρού θεάματος, χρησιμοποιώντας μυθεύματα και ουρανομήκεις ανακρίβειες. Ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, κ. Ράμμος, θα βρίσκεται αύριο στη Βουλή και εκεί θα δοθούν οι δέουσες απαντήσεις, μέσω θεσμικών διαδικασιών. Από τις θεσμικές διαδικασίες θα προκύψουν προτάσεις βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου και διόρθωσης διαχρονικών παθογενειών. Η σημερινή επίσκεψή του στην ΑΔΑΕ αποσκοπούσε μόνο στη δημιουργία εντυπώσεων, χωρίς να φέρνει κανένα αποτέλεσμα. Φυσικά, σχετικά με τις πληροφορίες, που εσχάτως βλέπουν το φως της δημοσιότητας, για παρακολουθήσεις τηλεφώνων στελεχών της Κυβέρνησής του, όταν ήταν Πρωθυπουργός, παραμένει άλαλος. Θα αναγκαστεί, όμως, να τοποθετηθεί οσονούπω».

