Κορονοϊός - Μαγιορκίνης για σχολεία: νέα μέτρα μετά από αύξηση στα κρούσματα

Πόση επιβάρυνση αναμένεται στο σύστημα υγείας, λόγω της αύξησης μολύνσεων. Γιατί έκρουσε καμπανάκι για όσους δεν έκαναν την τρίτη δόση του εμβολίου. Τι λέει για τα αντιβιοτικά.

Στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1 μίλησε την Πέμπτη ο Καθηγητής Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, σχετικά με την πανδημία του κορονοϊού και την έναρξη των σχολείων, η οποία θα γίνει χωρίς προληπτικά τεστ ανίχνευσης μολύνσεων και χωρίς να είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας.

Αξίζει να ξεκινήσουμε έτσι στα σχολεία, χωρίς μάσκες και μέτρα, ανάλογα και με την εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής γενικότερα στην κοινωνία, επεσήμανε ο κ. Μαγιορκίνης, σημειώνοντας πως «θα επανεξετάσουμε την κατάσταση τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, ανάλογα με την αύξηση της μεταδοτικότητας».

Σχετικά με τα εμβόλια για τον κορονοϊό, είπε πως ισχύουν οι αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για το ποιες ομάδες πληθυσμού πρέπει να κάνουν την τέταρτη δόση του εμβολίου.

Επεσήμανε ωστόσο ότι «υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό που δεν έχει κάνει την τρίτη δόση του εμβολίου και δεν έχει συμπληρώσει το βασικό σχήμα».

Ερωτηθείς για το πόσο αυξημένη μπορεί να είναι η πίεση στο Σύστημα Υγείας το προσεχές διάστημα, λόγω και του αυξημένου συγχρωτισμού σε κλειστούς χώρους, ο κ. Μαγιορκίνης είπε πως «περιμένουμε να είναι το πολύ 10-20% παραπάνω η πίεση από αυτή που είχαμε το καλοκαίρι, άρα θα είναι πιο διαχειρίσιμη η πίεση στα νοσοκομεία από όσο πέρσι και άρα δεν θα χρειαστεί να πάμε σε οριζόντια μέτρα. Δεν λέμε ότι δεν θα υπάρχει αυξημένη πίεση, αλλά ότι αυτή θα είναι πιο διαχειρίσιμη και δεν θα απαιτήσει νέα γενικά μέτρα».

Ακόμη, αναφερόμενος στην αυξημένη τάση των Ελλήνων να λαμβάνουν φάρμακα, σχολίασε πως «θα πρέπει να αλλάξουμε και εμείς. Κάποιος με το που ανεβάζει πυρετό ζητάει αντιβίωση. Αν δεν του γράψει αντιβίωση ο γιατρός λέει ότι “αυτός ο γιατρός δεν είναι καλός”», ενώ σε ότι αφορά την αντιμετώπιση του φαινομένου και στο ΕΣΥ, είπε πως «γίνονται ήδη αλλαγές και μέσα στα νοσοκομεία. Είναι μια επιδημία που έχει “κατσικωθεί” στα ελληνικά νοσοκομεία και θα απαιτήσει χρόνο για να φύγει».

Για τις συνθήκες και τα πρωτόκολλα για το άνοιγμα των σχολείων, μίλησε στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» και η Υφυπουργός Παιδείας, Ζέττα Μακρή, η οποία αναφέρθηκε ακόμη και στις προσλήψεις χιλιάδων εκπαιδευτικών που έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα:

