Pricefox: “Πήρε φωτιά” η πίτσα - Ακριβαίνει μετά τον καφέ και το σουβλάκι

Πίνακες με τις περιοχές και τις τιμές της πίτσας ανά περίπτωση, από την έρευνα του Pricefox, που αποτυπώνει την κατάσταση στην αγορά.

Σε ράλι έχουν οδηγηθεί οι τιμές βασικών προϊόντων, με αποτέλεσμα να προκύπτουν πολύ μεγάλες επιβαρύνσεις για τον οικογενειακό προϋπολογισμό και να πλήττονται χιλιάδες νοικοκυριά. Έτσι μετά το σουβλάκι και τον καφέ, τώρα η ακρίβεια έρχεται να χτυπήσει και την πίτσα.

Η πίτσα που για πολλούς καταναλωτές αποτελεί την εύκολη και φτηνή λύση είναι πλέον ακριβότερη ακόμα και κατά 15% σε σχέση με πέρυσι.

Η έρευνα του Pricefox για τις μέσες τιμές της πίτσας στην Ελλάδα παρουσιάζει το εύρος τιμών στην χώρα μας αλλά και σε ποιες γειτονιές η πίτσα χτυπάει κόκκινο. Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζονται οι μέσες τιμές της πίτσας σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Βόλο, Αγρίνιο και Κρήτη.

Αττική

Ιδιαίτερα αλμυρή η πίτσα στην Αττική με την μέση τιμή να έχει εδραιωθεί πλέον στα 9,8 ευρώ. Η πιο ακριβή πίτσα φιγουράρει στα 25.8 ευρώ στη Γλυφάδα. Την πεντάδα τις ακρίβειας συμπληρώνουν στην Αττική η Κηφισιά με μέγιστη τιμή στα 24 ευρώ, το Κολωνάκι στα 23.5 ευρώ, η Νέα Σμύρνη στα 19.3 ευρώ και το Ψυχικό στα 19 ευρώ (μέγιστες τιμές). Τις πιο φθηνές πίτσες μπορεί κανείς να βρει στις περιοχές Αιγάλεω, Περιστέρι, Καλλιθέα, Πειραιά και Νίκαια από περίπου 5 ευρώ.

Σε επίπεδα μέσης τιμής οι 5 πιο ακριβές περιοχές στην Αττική είναι το Ψυχικό στα 14.3 ευρώ, η Βούλα στα 13.3 ευρώ, η Νέα Σμύρνη στα 13.1 ευρώ, το Κολωνάκι στα 12.6 ευρώ και η Βουλιαγμένη στα 12.5 ευρώ. Στον αντίποδα, στο Περιστέρι θα βρει κανείς τις πιο χαμηλές μέσες τιμές για πίτσα, στα 6.2, ευρώ με τις γειτονιές σε Αμπελόκηπους, Κυψέλη, Νίκαια και Καματερό να διατηρούν μέσες τιμές κάτω των 7 ευρώ.

Οι γειτονιές στην Αττική με τις 5 ακριβότερες και 5 φθηνότερες μέσες τιμές σε πίτσα.

Θεσσαλονίκη

Στην συμπρωτεύουσα η μέση τιμή της πίτσας κυμαίνεται στα 7.6 ευρώ με τις ακριβότερες τιμές να φτάνουν επίπεδα Κολωνακίου ακόμη και στα 18 ευρώ. Ωστόσο, οι Θεσσαλονικείς μπορούν να απολαύσουν από τις φθηνότερες πίτσες στην χώρα μόλις από 4.5 ευρώ.

Πάτρα

Στην Πάτρα η μέση τιμή της πίτσας κινείται στα επίπεδα των 7.9 ευρώ με τις τιμές να ξεκινούν από 4.5 ευρώ ενώ οι Πατρινοί πληρώνουν μέχρι και 13 ευρώ για την ακριβότερη πίτσα της πόλης.

Λάρισα

Τσουχτερές τιμές για την ακριβότερη πίτσα στην Λάρισα σε τιμή 16 ευρώ. Κατά μέσο όρο οι Λαρισαίοι πληρώνουν 7.5 ευρώ για μια πίτσα με την φθηνότερη να ξεκινάει από τα 4.5 ευρώ.

Βόλος

Από τα 4.5 ευρώ ξεκινά η τιμή της πίτσας στον Βόλο με την ακριβότερη πίτσα να σκαρφαλώνει στα 12 ευρώ. Η μέση τιμή για την πίτσα στον Βόλο κινείται σε καλά επίπεδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα με τιμές στα 7.6 ευρώ.

Αγρίνιο

Στο Αγρίνιο η μέση τιμή της πίτσας κυμαίνεται στα 7.5 ευρώ με τις τιμές να ξεκινούν από τα 5 ευρώ και την ακριβότερη πίτσα να αγγίζει τα 11 ευρώ.

Κρήτη

Με τα μεταφορικά κόστη να αυξάνονται ολοένα η πίτσα στην Κρήτη στοιχίζει κατά μέσο όρο 8.7 ευρώ τιμή που την κατατάσσει δεύτερη μετά την Αττική. Η ακριβότερη πίτσα στην Κρήτη αγγίζει τα 16.5 ευρώ με την φθηνότερη να ξεκινά από τα 5 ευρώ.

Πού θα φτάσουν οι τιμές; Δεν έχει τελειωμό η ακρίβεια

Ο πληθωρισμός συνεχίζει το αμείωτο ράλι με τους καταναλωτές να βρίσκονται αντιμέτωποι με ολοένα και μεγαλύτερα έξοδα. Μονόδρομο αποτελεί πλέον η σύγκριση τιμών της αγοράς για κάθε υπηρεσία και προϊόν με τις τιμές να φτάνουν στα ύψη και τις διακυμάνσεις να μεγαλώνουν ολοένα και περισσότερο. Το Pricefox, η πλατφόρμα σύγκρισης τιμών και καλύψεων για ασφάλεια αυτοκινήτου και ασφάλεια μηχανής βοηθά τους καταναλωτές ώστε να ζουν οικονομά σε πολλούς τομείς συγκρίνοντας την αγορά πριν από οποιαδήποτε απόφαση.

