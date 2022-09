Τεχνολογία - Επιστήμη

Διαδίκτυο: Δεκάλογος για ασφαλή πλοήγηση από μαθητές και γονείς

Για μια επιτυχημένη σχολική χρονιά σε επίπεδο ψηφιακής ασφάλειας, σύμφωνα με τους ειδικούς της ESET, υπάρχουν διάφορες απειλές που πρέπει να προσέξετε. Ποιος είναι ο βασικός δεκάλογος προστασίας.

Η επιστροφή στο σχολείο συμβολίζει μια νέα αρχή και παράλληλα είναι η ιδανική στιγμή για να προστατεύσει κανείς τις -ολοένα περισσότερες πλέον- ηλεκτρονικές συσκευές των παιδιών, φορητές ή σταθερές.

«Η προετοιμασία δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο την αγορά νέων σχολικών ειδών και βιβλίων, σήμερα ένα πολύ σημαντικό μέρος είναι, και πρέπει να είναι, η ψηφιακή ασφάλεια και η ιδιωτικότητα. Μπορεί κατά καιρούς να το αμελείτε, αλλά δυστυχώς η περίοδος επιστροφής στο σχολείο προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία για τους κυβερνοεγκληματίες, ώστε να εξαπατήσουν τόσο εσάς όσο και τα παιδιά σας», τονίζει σε ανακοίνωσή της η παγκόσμια εταιρεία ψηφιακής ασφάλειας ESET.

Για μια επιτυχημένη σχολική χρονιά σε επίπεδο ψηφιακής ασφάλειας, σύμφωνα με τους ειδικούς της ESET, υπάρχουν διάφορες απειλές που πρέπει να προσέξετε. Ακολουθεί ένας βασικός δεκάλογος προστασίας:

1. Μην κάνετε κλικ σε άγνωστους συνδέσμους

2. Μην ανοίγετε ύποπτα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

3. Μην κοινοποιείτε προσωπικές πληροφορίες

4. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορητές συσκευές άλλων όπως στικάκια USB ή smartphones

5. Εστιάστε στην κακή γραμματική ή στην περίεργη σύνταξη σε μηνύματα που λαμβάνετε από αγνώστους

6. Διαλέξτε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης και μην αφήνετε τη συσκευή σας ξεκλείδωτη ή χωρίς επιτήρηση

7. Κάντε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας

8. Ρωτήστε το σχολείο ή το πανεπιστήμιό σας σχετικά με την πολιτική απορρήτου και ασφάλειας που ακολουθούν

9. Διατηρήστε το λειτουργικό σας σύστημα (OS) ενημερωμένο

10. Εάν είστε γονέας, επενδύστε σε αξιόπιστα προγράμματα γονικού ελέγχου

Προστατεύστε την φορητή σας συσκευή

Είτε είστε γονιός, δάσκαλος ή παιδί, το τηλέφωνο είναι ένα ισχυρό εργαλείο για να κρατάτε επαφή με άλλους, να παρακολουθείτε τις εργασίες και άλλες σχολικές δραστηριότητες. Είναι όμως και ένα εργαλείο για κακόβουλους απατεώνες. Επομένως, η προστασία του είναι μια από τις βασικές προτεραιότητες για την ομαλή και ασφαλή επιστροφή στο σχολείο.

Ένας πολύ καλός τρόπος για να ξεκινήσετε, είναι να εγκαταστήσετε στα Android smartphone και tablet σας ένα αξιόπιστο λογισμικό ασφαλείας που θα σας προσφέρει ασφάλεια από ένα πλήθος απειλών για κινητά, ενώ παράλληλα θα προστατεύει τα δεδομένα σας.

Τέτοιου είδους λογισμικά ασφαλείας έχουν στόχο να δημιουργούν ένα ασφαλές περιβάλλον αξιοποιώντας τη λειτουργία Anti-Phishing. Η συγκεκριμένη λειτουργία ενσωματώνεται με τα πιο κοινά προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο(Chrome και πολλά άλλα) που είναι διαθέσιμα σε συσκευές Android για να παρέχει προστασία σε όλες τις διαδικτυακές δραστηριότητες που θέλετε να πραγματοποιήσετε. Πρέπει επίσης να έχετε πάντα ενεργοποιημένη τη λειτουργία Anti-Phishing.

Ίσως όμως το πιο ισχυρό εργαλείο για να μείνουν τα παιδιά ασφαλή στον ψηφιακό κόσμο, είναι να τα εκπαιδεύσετε σχετικά με τη σωστή χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και για τις απειλές που μπορεί να αντιμετωπίσουν, τονίζουν οι ειδικοί της ESET. Να συζητάτε τακτικά με τα παιδιά σας για την ιδιωτικότητα, την ασφάλεια και τη σωστή διαδικτυακή συμπεριφορά. Βεβαιωθείτε ότι αισθάνονται ασφάλεια να σας μιλήσουν για οτιδήποτε τα κάνει να αισθάνονται άβολα στον ψηφιακό κόσμο.?

