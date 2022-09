Life

Snik: Η απάντησή του μετά τον καβγά σε live του στην Κατερίνη

Την δική του απάντηση έδωσε ο Snik μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για τον καβγά στην Κατερίνη που ενεπλάκη ο ίδιος αλλά και η παρέα του.

Ο γνωστός τραπερ εξήγησε ότι μία παρέα που βρισκόταν στο μαγαζί που τραγουδούσε και τους προκάλεσε καθώς τους πετούσαν μπουκάλια.

Όσα είπε ο Snik στο Instagram

«Καλησπέρα μάγκες καλό μήνα ξύπνησα τώρα και είδα για ότι για άλλη μία φορά υπάρχει παραπληροφόρηση για ένα θέμα που έγινε χθες στην Κατερίνη σε ένα club που έπαιζα. Αυτό θέλω να πω είναι ότι είναι λογικό να μη μείνουμε με σταυρωμένα χέρια όταν μια παρέα από κάτω όσο κάνω τη δουλειά μου μας πετάει μπουκάλια. Θέλω να ζητήσω ένα συγνώμη από τον κόσμο που ήταν στο club εχθές που είδαν αυτές εικόνες και καλό μήνα».

Όπως φαίνεται στα βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πελάτες του μαγαζιού, για άγνωστο λόγο, ήρθαν στα χέρια, με τον τραπερ να αφήνει το τραγούδι και να συμμετέχει κανονικά στο βίαιο επεισόδιο. Το μαγαζί μετατράπηκε σε… ρίνγκ και δύο ομάδες “έπαιζαν” άγριο ξύλο για ώρα.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν επτά άτομα ωστόσο για νοσηλεία παρέμειναν δύο κοπέλες χωρίς να έχουν κάτι σοβαρό.

Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει υποβληθεί μήνυση από καμιά από τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Και όλα αυτά λίγο καιρό μετά το σάλο που είχε προκληθεί στα μουσικά βραβεία με το "ξύλο" μεταξύ του Snik με το Light και τους… σωματοφύλακές τους, που τους πλαισίωναν, εν μέσω αποδοκιμασιών του κοινού και των άλλων καλλιτεχνών και προσκεκλημένων.

