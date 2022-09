Πολιτική

Δένδιας: Τα όργανα του ΝΑΤΟ να σέβονται το σύνολο των συμμάχων

Συνάντηση με τον Λετονό ομόλογό του είχε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, στέλνοντας μηνύματα.

«Τα όργανα της Συμμαχίας, ξεκινώντας από την ηγεσία της, τον γενικό γραμματέα, πρέπει να σέβονται και να τιμούν το σύνολο των συμμάχων και τις αρχές της Συμμαχίας», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση που είχε στο υπουργείο Εξωτερικών με το Λετονό ομόλογό του Έντγκαρς Ρίνκεβιτς.

Αναφερόμενος στη χθεσινή ανάρτηση του Νατοϊκού Στρατηγείου Χερσαίων Δυνάμεων, ο κ. Δένδιας επισήμανε ότι «αποτελεί απόκλιση από τις αρχές της συμμαχίας».

«Η Ελλάδα έχει συνεισφέρει τις τελευταίες δεκαετίες πολλά στο ΝΑΤΟ και δεν αποδέχεται αυτή τη συμπεριφορά», τόνισε και προσέθεσε: «Είμαι ικανοποιημένος διότι, μετά από το χθεσινό διάβημα, το ΝΑΤΟ προέβη σε διορθωτική κίνηση».

Ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε την ανάγκη συνοχής στο πλαίσιο της Συμμαχίας, η οποία είναι πιο σημαντική από ποτέ, ενώ επανέλαβε πως «η ρητορική, την οποία εκπέμπει η Τουρκία εναντίον της Ελλάδας, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή, δεν αρμόζει σε μια σύμμαχο χώρα».

«Εμείς από την πλευρά μας δεν θα διολισθήσουμε σε ρητορική αναβίωσης του παρελθόντος. Σαν μια ευρωπαϊκή δημοκρατία, κοιτάμε προς το μέλλον», υπογράμμισε και προσέθεσε.

«Για εμάς σημασία έχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των γυναικών, η δημοκρατία, το διεθνές δίκαιο. Και θεωρούμε ότι το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία που έχει ακριβώς την ίδια προσέγγιση».

Ο υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε το ΝΑΤΟ μια συμμαχία κυριάρχων κρατών και μια συμμαχία αυτών των αρχών, κάτι το οποίο μνημονεύεται σαφώς στο Στρατηγικό Δόγμα, που εισηγήθηκε ο γενικός γραμματέας και υιοθετήθηκε από τη Σύνοδο Κορυφής στην Μαδρίτη τον περασμένο Ιούνιο.

Αναφερόμενος στην κατάσταση στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή, ο κ. Δένδιας υπενθύμισε πως η Ελλάδα, όπως και η Λετονία, τήρησαν στάση αρχής με γνώμονα τον πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, στην εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία όλων των χωρών του κόσμου και αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελλάδα.

Σημείωσε ότι «η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ο πυρήνας της ΕΕ, της οικογένειας της οποίας και οι δύο είμαστε μέλη».

Επισήμανε πως «έχουμε μια καθαρή θέση για την απόδοση ευθυνών για την διάπραξη τυχόν εγκλημάτων πολέμου, τίποτα δε μπορεί και δεν πρέπει να μένει ατιμώρητο», ενώ η Ελλάδα έχει μια μεγάλη ευαισθησία, αναφορικά με τη Μαριούπολη, μια πόλη η οποία έχει καταστραφεί και στην οποία ζούσαν πάνω από 100.000 Έλληνες.

Όπως είπε ο υπουργός συζητήθηκαν, ακόμη, οι κυρώσεις, με Ελλάδα και Λετονία να συμφωνούν ότι πρέπει να υπάρχει ένα συμπαγές μέτωπο.

«Οι χώρες που δεν εφαρμόζουν τις κυρώσεις δίνουν μια ανάσα στη ρωσική επιθετικότητα», τόνισε και προσέθεσε: «Αναφέρθηκα στην περίπτωση της γειτονικής μας χώρας, της Τουρκίας, η οποία δεν επιβάλλει κυρώσεις, αλλά συγχρόνως το καλοκαίρι αποτέλεσε καταφύγιο για τους Ρώσους ολιγάρχες και τα ρωσικά μέγκα γιοτ, τα οποία η Ελλάδα και η Ευρώπη απαγόρευσαν».

Υπενθύμισε δε πως η μεγαλύτερη ρωσική επένδυση στο εξωτερικό είναι ο πυρηνικός σταθμός του Ακουγιού στην Τουρκία.

«Η Ρωσία και η Τουρκία φαίνεται να έχουν υιοθετήσει παρεμφερή μοντέλα συμπεριφοράς, με μια προώθηση του αναθεωρητισμού, προβολή δηλαδή ενός μοντέλου αλλαγής συνόρων που δεν έχει καμία σχέση με την αντίληψη και της διεθνούς έννομης τάξης, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σημείωσε.

Αναφορικά με τη συνεργασία στο πλαίσιο της Ατλαντικής Συμμαχίας, ο κ. Δένδιας είπε πως «το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης μπορεί να αποτελέσει ενεργειακό κόμβο, αλλά και διαμετακομιστικό σταθμό για την ενίσχυση και την προστασία της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ».

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στο θάνατο του τελευταίου Σοβιετικού ηγέτη Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. «Τον μνημονεύουμε για τη συνεισφορά του στον ειρηνικό τερματισμό του ψυχρού πολέμου, τις προσπάθειες που κατέβαλε για τον πυρηνικό αφοπλισμό» σημείωσε και προσέθεσε πως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η περεστρόικα είχε και τα μελανά σημεία της και θύμισε την καταστολή των κινημάτων ανεξαρτησίας στις Βαλτικές χώρες, στο Αζερμπαϊτζάν και στη Γεωργία.

Τέλος, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε πως Ελλάδα και Λετονία συμπληρώνουν έναν αιώνα διπλωματικών σχέσεων και στην περίοδο αυτή έχουν επιτευχθεί αρκετά στον πολιτικό διάλογο, στις μορφωτικές σχέσεις. Μάλιστα, όπως ανέφερε η ελληνική γλώσσα διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο της Ρίγας.

«Όμως, υπάρχει πάντα περιθώριο βελτίωσης, στο επίπεδο της αλληλοκατανόησης των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε, αλλά και στο διμερές εμπόριο, στην καινοτομία, στην ενέργεια, στην οικονομία, στον τουρισμό, στην κουλτούρα» συμπλήρωσε.



Λετονός ΥΠΕΞ: Οι κυρώσεις στη Ρωσία να εφαρμόζονται και από τις υποψήφιες χώρες για ένταξη στην ΕΕ



«Οι μικρές χώρες πάντα στηρίζουμε τις αρχές του διεθνούς δικαίου, με βάση τους κανόνες, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου», υπογράμμισε από την πλευρά του ο Λετονός υπουργός Εξωτερικών.

Αναφερόμενος δε στις κυρώσεις στη Ρωσία επισήμανε ότι θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό να κάνουν το καθήκον τους και όλες οι υποψήφιες χώρες για ένταξη στην ΕΕ και «να μην υπάρχουν παραθυράκια σ' αυτές τις κυρώσεις». «Πρέπει να συνεχίσει η συνεργασία μας για την επίτευξη αυτού του στόχου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ανέφερε πως «είναι πολύ σημαντικό που βρίσκομαι εδώ για να τιμήσουμε την επέτειο των 100 χρόνων των διπλωματικών μας σχέσεων» και ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη στάση της στο θέμα των Βαλτικών κρατών στο ΝΑΤΟ και την ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ.

Δήλωσε ακόμη ιδιαίτερα ευτυχής γιατί χθες στο πλαίσιο συζητήσεων των υπουργών Εξωτερικών στην Πράγα, υπήρξε συμφωνία για την πλήρη καταστολή του καθεστώτος διευκόλυνσης θεωρήσεων. «Αυτό είναι σημαντικό λόγω ασφαλείας, καθώς η χώρα μου και άλλες χώρες που γειτονεύουν με τη Ρωσία επηρεάζονται άμεσα από αυτό. Αλλά στέλνει και ένα μήνυμα προς τους πολίτες και τη Ρωσία ότι υπάρχει και μια ηθική ευθύνη στο πλαίσιο του πολέμου» επισήμανε.





Ευχαρίστησε ακόμη τον κ. Δένδια για την «εξαιρετική», όπως τη χαρακτήρισε δήλωσή του για το θάνατο του πρώην Σοβιετικού ηγέτη Μιχαήλ Γκορμπατσόφ.

«Πρόκειται για μια προσωπικότητα που θα κρίνει η ιστορία. Ήθελε να σώσει τη Σοβιετική Ένωση και πέτυχε, ποτέ δε θέλησε την κατάρρευσή της. Από την άλλη πλευρά, εμείς τα κράτη που είχαν κατακτηθεί από τη Σοβιετική Ένωση, είχαμε καταστολή των εξεγέρσεων», ανέφερε.

Τέλος, υπογράμμισε την ανάγκη αύξησης των οικονομικών σχέσεων, του πολιτικού διαλόγου και της αμυντικής συνεργασίας.

«Εκτιμάμε ιδιαίτερα όσα έχει κάνει η Ελλάδα και με αποστολή όπλων στην Ουκρανία», ανέφερε και προσέθεσε πως η Λετονία συμμετέχει στη Frontex στο πλαίσιο της προσπάθειας της ΕΕ να βοηθήσει την Ελλάδα.

