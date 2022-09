Κόσμος

Νότια Αφρική: το πόρισμα για τον θάνατο 21 νεαρών σε μπαρ

Οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής ενημέρωσαν σήμερα τις οικογένειες 21 νεαρών που πέθαναν τον Ιούνιο κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες σε ένα παράνομο μπαρ, ότι ο θάνατός τους αποδίδεται σε «ασφυξία».

«Κάλεσαν τις 21 οικογένειες για να μας πουν τι συνέβη. Τώρα μας λένε ότι επρόκειτο για ασφυξία», είπε ο πατέρας ενός από τα θύματα, ο Ξολάνι Μαλανγκένι. «Προηγουμένως, μας έλεγαν ότι ήταν δηλητηρίαση. Είναι λάθος», πρόσθεσε, εμφανώς οργισμένος.

Η κόρη του, η Εσινάκο Σαναρχάνα, 17 ετών, πέθανε τη νύχτα της 25ης προς την 26η Ιουνίου στο δημοφιλές μπαρ Enyobeni στην υποβαθμισμένη συνοικία Ιστ Λάντον του Σένερι Παρκ. Τα θύματα ήταν όλα τους νέοι, ηλικίας από 14 μέχρι 20 ετών.

Το υπουργείο Υγείας της επαρχίας του Ανατολικού Ακρωτηρίου επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι κάλεσε τις οικογένειες για να τις ενημερώσει για τις εξελίξεις. Δεν ανέφερε όμως την αιτία θανάτου, επικαλούμενο το «απόρρητο» των προσωπικών δεδομένων.

Τα περισσότερα πτώματα βρέθηκαν το πρωί της 26ης Ιουνίου μέσα στο μπαρ και δεν έφεραν εμφανή τραύματα. Οι αρχές απέκλεισαν το ενδεχόμενο να ποδοπατήθηκαν από το πλήθος. Οι επιζώντες έλεγαν ότι αισθάνθηκαν μια «έντονη οσμή» και άνθρωποι κατέρρεαν στο πάτωμα. Συνολικά 31 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία και εμφάνιζαν συμπτώματα όπως εμετούς, πονοκεφάλους και πόνους στα οστά και το στήθος.

Και οι άλλες οικογένειες επιβεβαίωσαν ότι ενημερώθηκαν πως ο θάνατος των παιδιών τους αποδίδεται σε ασφυξία. Σε καμία οικογένεια δεν δόθηκαν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. «Μας είπαν ότι, αν τα θέλουμε, να πάμε στο δικαστήριο για να τα ζητήσουμε», είπε ο Μαλανγκένι.

Τα αποτελέσματα των πρώτων τοξικολογικών αναλύσεων, τον Ιούλιο, έδειξαν ότι τα επίπεδα αλκοόλ και μονοξειδίου του άνθρακα στο αίμα ήταν πολύ κάτω από τα θανατηφόρα επίπεδα. Ίχνη μεθανόλης βρέθηκαν επίσης στο αίμα ορισμένων.

Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν σπουδαστές που γιόρταζαν τη λήξη της εξεταστικής περιόδου.

Ο ιδιοκτήτης του μπαρ συνελήφθηγια πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους. Στη Νότια Αφρική απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ από άτομα μικρότερα των 18 ετών.

