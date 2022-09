Κόσμος

Βόσπορος: Διακόπηκε η κυκλοφορία των πλοίων

Έκλεισαν τα στενά του Βοσπόρου λόγω προσάραξης πλοίου.

Η κυκλοφορία των πλοίων στα στενά του Βοσπόρου διακόπηκε αφού ένα φορτηγό πλοίο, το Lady Zehma, μήκους 173 μέτρων, προσάραξε λόγω βλάβης στο πηδάλιο.

Την πληροφορία αυτή μετέφερε η τουρκική ναυτιλιακή εταιρεία Tribeca. Από το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης έγινε γνωστό ότι το τουρκικό λιμενικό βοηθά το φορτηγό πλοίο και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Σύμφωνα με το κοινό κέντρο συντονισμού του ΟΗΕ, της Ουκρανίας, της Ρωσίας και της Τουρκίας για την εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών, το Lady Zehma απέπλευσε στις 30 Αυγούστου από το Τσορνομόρσκ της Ουκρανίας με προορισμό τη Ραβένα της Ιταλίας και μεταφέρει 3.000 τόνους καλαμποκιού.

